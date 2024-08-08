В Белгороде раздались мощные взрывы: оккупанты жалуются на попадание и пожар. Фото и видео

В русском Белгороде вечером 8 августа прогремела серия мощных взрывов во время объявленной "ракетной опасности". Местные власти заявили об "украинском обстреле", над городом поднялся столб черного дыма. В одном из районов вспыхнули авто, также якобы есть прилет в селе Ближняя Игуменка, предварительно пострадавших нет.

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Губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков в 18:30 заявил, что для Белгорода с районом, а также Шебекино и Шебекинского округа объявлена ракетная опасность и призвал население спуститься в подвал. Уже через десять минут местные паблики сообщили о прилете, опубликовав фото и видео пожара.

Также были опубликованы фото следов работы ПВО российских оккупантов.

По данным росСМИ, на месте прилета загорелись машины, а черный дым виден со всех частей Белгорода.

Пожарные, по сообщениям очевидцев, прибыть на место и потушили возгорание, пострадавших нет.

Кроме того, росСМИ сообщили, что в селе Ближняя Игуменка Белгородского района якобы был прилет в частный сектор. На месте попадания образовалась крупная воронка.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские войска уже третий день успешно продвигаются в Курской области РФ, после того как прорвали границу в ночь на 6 августа. В результате страна-агрессор потеряла контроль над около десятком населенных пунктов, а десятки военных РФ сдались в плен к защитникам Украины.

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