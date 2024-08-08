Местные мародеры обворовывают дома, а жители Курска поднимают цены на жилье для беженцев: каким был третий день наступления ВСУ на Курщину

Третьи сутки украинские войска успешно продвигаются по территории Курской области РФ. ВСУ прорвали границу с Курщиной в ночь на 6 августа. Защищать ее было практически некому – там было несколько десятков пограничников из числа срочников, мобилизованных и кадыровцы. Срочники быстро сдались в плен, а кадыровцы сразу же убежали.

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Когда ВСУ уже практически заняли десяток населенных пунктов, а население самостоятельно эвакуировалось, президент РФ Владимир Путин появился на экране и встретился со своим военным руководством. Однако это не помогло, украинские военные продолжают свой рейд вглубь России, захватывая населенные пункты.

Что происходит на третий день войны в России, читайте в материале OBOZ.UA.

На Курщине мародеры обворовывают дома россиян

В Курской области российские мошенники уже обманывают своих земляков. Из-за того, что местные власти без команды из Кремля так и не смогли организовать эвакуацию людей из сел, где идут военные действия, жители слезно просят помочь забрать своих пожилых родителей, бабушек и дедушек.

Они в объявлениях дают свои номера телефонов. Мошенники звонят и под видом водителей или волонтеров предлагают свои услуги, но оплату в $100-150 просят вперед. Естественно, после перечисления денег водители исчезают.

Также российские мародеры уже обкрадывают брошенные дома и квартиры. Не боясь обстрелов, они выносят оттуда все самое ценное.

"Это какой-то ужас! Воры не боятся ни дронов, ни ракет. Как только стемнеет, они уже шарят по пустым домам. Даже телевизоры тащат. Соседка написала, которая не смогла эвакуироваться, что на нашей улице уже обнесли три дома. Куда смотрит полиция? Все сбежали, никому дела нету", – возмущается жительница одного из сел Курской области.

После того, как ВСУ пересекли границу и практически беспрепятственно прошли вглубь российской территории, часть жителей захваченных сел выехали в областной центр. Но тут их ждал сюрприз – владельцы жилья подняли расценки на аренду. Теперь квартира, которая раньше стоила 20 тыс. руб., сдается за 30 тыс. руб.

"Кому – война, а кому – мать родна", – возмущаются российские беженцы. Кстати, когда такая же ситуация произошла в Белгородской области, то жители Курска поступали точно также – для беженцев цены на жилье были намного выше.

ВСУ контролируют Суджу

Под контролем украинских военных находится уже более 11 населенных пунктов Курской области. ВСУ фактически контролируют районный центр Суджа. Как только началась стрельба в городе, местные жители в панике покинули его. Правда, выехать смогли не все, потому что местные власти не организовывали эвакуацию, а глава города и его окружение первыми сбежали оттуда.

Точно также, как и руководство Суджанского района. В пропагандистских Telegram-каналах публикуют последний пост в соцсетях главы Суджанского района Александра Богачева, там он поздравляет жителей с днем ВДВ 2 августа.

На въезде в Суджу расположена автомобильная развязка в форме кольца. Судя по видео местных жителей, там идет обстрел (кто стреляет, не понятно). На дороге – сожженные автомобили и валяются российские военные каски. На дороге расставлены мины.

Судя по всему, на этой развязке под удар дрона попал автомобиль российского пропагандиста Евгения Поддубного. В среду, 7 августа, вечером его уже "похоронили" в российских Telegram-каналах. Правда, он выжил, но обгорел. Его доставили в областную больницу Курска с осколочными ранениями, травмой головы и 20% ожогов тела. Сейчас его забрали в Москву.

Также украинские военные подошли к небольшому населенному пункту Коренево. Как рассказывают местные жители, ВСУ зашли в Коренево, тут шли бои. Было много раненых российских военных – срочников и мобилизованных. А также кадыровцев.

Раненых российских военных забрали, а вот гражданских бросили на произвол судьбы. Половина жителей смогли уехать сами, остальные остались, прячутся в подвалах.

Также в населенных пунктах Любимовка, Обуховка много украинских военных и техники. Они продолжают двигаться вглубь территории РФ. По сообщению пропагандистских каналов, украинские подразделения подошли также к Ивнице, Мартыновке, Казачьей Локни.

50 российских пограничников сдались

Российские Telegram-каналы обвиняют свое военное руководство в том, что украинские войска беспрепятственно прорвали границу. Под критику попал глава Генштаба РФ Валерий Герасимов.

Пишут о том, что Украина готовит наступление на Курскую область, его предупреждали, но он не поверил. Кроме того, границу охраняли срочники, которые, по мнению пропагандистов, совершили подвиг, вызвав огонь на себя, и т.п.

На самом деле примерно 50 российских пограничников в первый же день сдались, вышли с белым флагом, их погрузили в военные автомобили и увезли. Родители пленных срочников пытаются узнать об их судьбе. Говорят, что их отвезли в Сумы. А в военкоматах, откуда их призывали на службу, родителей успокаивают – мол, как только будет обмен – они вернутся.

Также люди не могут получить никакой информации в службе 112 об эвакуации своих родных в Курской области – дозвониться туда невозможно.

Сейчас российская сторона пытается что-то предпринять, отправляет в Курскую область подкрепление. Появляются ролики представителей "ахматовцев", что они вступают в бой. На самом деле они первые, кто бросил свои позиции еще 6 августа и бежал.

Сейчас РФ пытается собрать силы, чтобы отбить захваченные территории, опасаясь, что если так пойдет дальше, то ВСУ могут дойти и до АЭС, которая находится совсем недалеко от границы. А возвращать свои территории им будет намного сложнее.