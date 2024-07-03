Дроны атаковали порт в Новороссийске, были слышны взрывы. Видео

Ночь на 3 июля выдалась неспокойной для жителей Новороссийска, что в Краснодарском крае РФ. В течение полутора часов город содрогался от взрывов: работала российская ПВО.

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По версии местных властей, оккупанты отбивали атаку морских дронов на Новороссийский порт. Об атаке сообщали местные паблики и мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Тревогу в Новороссийске, судя по сообщениям местных каналов, объявили около 3 часов ночи.

"В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Атака безэкипажных катеров", – сообщали местные паблики, советуя живущим близко к морю россиянам не подходить к окнам и не прогуливаться по набережной.

Российское издание "Осторожно, новости" в 03:20 сообщило, что жители Новороссийска к тому времени слышали мощные взрывы со стороны моря уже около 10 минут.

Об атаке безэкипажных катеров заявлял и мэр Новороссийска.

"В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах. Не находитесь на открытом пространстве около моря", – написал Кравченко в 03:03, пригрозив россиянам ответственностью за фото и видеосъемку.

Около 03:16 он объявил о перекрытии движения "в районе набережной от улицы Исаева до Алексино", посоветовав россиянам: "Не выезжать!"

В 4:21 в Новороссийске заявили об отмене угрозы, спустя несколько минут возобновили перекрытое ранее движение.

А чуть позже местные власти сообщили россиянам, что до 9 утра входы на пляжи и набережную перекрыли под предлогом "обследования акватории бухты".

По данным украинского мониторингового канала monitor, целью для морских дронов стал Новороссийский порт, куда оккупанты перетащили значительную часть кораблей Черноморского флота РФ из временно оккупированного Крыма.

"Ожидаем результатов", – отмечено в сообщении.

Напомним, 30 июня в России заявили, что БПЛА атаковали Новолипецкий металлургический комбинат.

А уже на следующий день, 1 июля, россияне пожаловались, что в российском Белгороде раздался мощный взрыв во время воздушной тревоги. После этого в небо поднялось облако дыма, которое по форме напоминало гриб.