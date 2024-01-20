В Белгороде 'остановки-укрытия' из мешков развалились за несколько дней: фото

В Белгороде (РФ) на фоне рассказов местных чиновников о том, что "всё под контролем" и так называемая "спецоперация" идет по плану, начали устанавливать укрытия на остановках общественного транспорта. Однако даже без обстрелов такие "бомбоубежища" начали разваливаться.

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С мешков, которыми чиновники пытались спасти россиян от обстрелов, высыпался песок. Фото белгородских остановок опубликовали в Telegram.

Жители российского Белгорода начали жаловаться в социальных сетях, что остановки-бомбоубежища рассыпаются на глазах. Более того, россияне выдали, что в одном месте мешки с песком разрушили часть автобусной остановки, а в другом – упали и засыпали тротуар.

Стоит отметить, что "остановки-укрытия" в Белгороде начали появляться 10 января. В некоторых местах чиновники решили "защитить" россиян от обстрелов с помощью бетонных блоков, но преимущественно отдали предпочтение мешкам с песком.

Примечательно, что через несколько дней местный губернатор Вячеслав Гладков отреагировал на жалобы жителей Белгорода. Чиновник выдал, что укрепления разрушают "вандалы".

Напомним, в центре российского Белгорода местные власти установили железобетонное модульное сооружение для защиты от обстрелов. Такая постройка пока одна, и расположена она в самом центре города.

Как сообщал OBOZ.UA, на следующий день после того, как российские войска нанесли массированный ракетный удар по мирным городам Украины, громкие взрывы прогремели в центре российского Белгорода. Этот обстрел стал одним из самых мощных за два года войны. Как сейчас живет русское приграничье и изменились ли настроения россиян, читайте здесь.

Ранее местный губернатор Гладков обратился к жителям Белгородской области с призывом. Он посоветовал россиянам эвакуироваться подальше от "обстрелов мирных кварталов" облцентра.