В Башкирии заявили об атаке дронов на нефтеперерабатывающий завод, произошел пожар. Видео

Утром 9 мая в Республике Башкортостан (РФ) пожаловались на атаку беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу. По предприятию нанес удар БПЛА самолетного типа.

На территории завода начался пожар. Об этом пишут российские СМИ.

Пропагандисты утверждают, что после атаки на НПЗ пострадавших якобы нет. В то же время сообщается, что беспилотник ударил в установку каталитического крекинга.

Под ударом оказалось предприятие "Газпром нефтехим Салават", которое находится на расстоянии более 1400 км от государственной границы Украины. Предприятие осуществляет полный цикл переработки углеводородного сырья и производство 150 наименований продукции.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сказал, что после атаки БПЛА произошло задымление в районе одной из установок на предприятии "Газпром Нефтехим Салават". При этом чиновник утверждает, что завод продолжает работать в штатном режиме.

"Сейчас на месте ЧП экстренные службы и руководители силовых ведомств. Когда появятся подробности, будем информировать. Это попытка опорочить наш праздник, поддаваться провокациям мы не намерены", – заявил чиновник.

Напомним, в российском населенном пункте Юровка, расположенном в Краснодарском крае страны-агрессора, в ночь на 9 мая прогремели взрывы. Как утверждают очевидцы, БПЛА атаковали нефтебазу.

Ранее сообщалось, что в городе Шебекино Белгородской области России упал и взорвался беспилотник. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что регион атаковали Вооруженные силы Украины.

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