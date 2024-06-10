В Баренцевом море загорелся противолодочный корабль РФ 'Адмирал Левченко': экипаж насчитывает несколько сотен человек

В понедельник, 10 июня, в Баренцевом море загорелся большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко". Идет борьба за выживание судна. Экипаж корабля насчитывает несколько сот человек.

Об этом сообщил начальник прессцентра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук. По его словам, загорелся один из двигателей судна.

Плетенчук отметил, что в российского корабля с 2014 года не было регламентного квалифицированного обслуживания.

"Горит-пылает техника вражеская. Так бывает, когда "сверхдержава" получает санкции от Украины и не может обслуживать самостоятельно двигатели, произведенные в Николаеве. 10 лет не хватило для решения этой проблемы. Одна из установок и загорелась", – написал он.

Дмитрий Плетенчук иронически отметил, что военные учения у оккупантов проходят "классно".

"Чтобы вы понимали, там экипажа несколько сотен. Не "москва", конечно, но тоже неплохо", – добавил Плетенчук.

Будем надеяться на успешное погружение в воду российского военного корабля и всей его команды.

Как сообщал OBOZ.UA, Дмитрий Плетенчук опроверг информацию о поражении российского десантного корабля в Азовском море. Он отметил, что в настоящее время в акватории Азовского моря находятся три больших десантных и три малых ракетных корабля россиян "Буян-М". Но информация о поражении одного из них пока не соответствует действительности.

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