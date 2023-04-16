В Астрахани россияне устроили давку в очереди за пасками. Видео

В одном из магазинов Астрахани люди устроили давку и скандал у прилавка с пасхальными куличами. Накануне Пасхи они оскорбляли друг друга в нецензурной форме и толкались, пытаясь заполучить желанную выпечку первыми.

Видео дня

Видео с инцидентом опубликовал один из местных Telegram-каналов. На кадрах видно, как жители Астрахани отметили светлый праздник давкой в очереди за пасками (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

СМИ отмечали, что куличи якобы раздавали бесплатно, но в магазине опровергли эту информацию.

Как пишет Telegram-канал ASTRA, давка произошла в субботу, 15 апреля в местном продуктовом магазине "Михайловский".

"Никаких акций не было, обычные куличи на продажу. Когда куличи на прилавке в районе обеда закончились, покупатели выстроились в очередь и даже не дали сотруднику довезти их до места, накинулись на ходу", – рассказали в магазине.

Продавцы говорят, что не знают, с чем была связана такая реакция покупателей.

"Сейчас куличи в продаже, никакого ажиотажа нет. Наверно, люди у нас просто такие", – сказали сотрудники магазина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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