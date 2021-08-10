На картах Apple появилась запрещенная в РФ Республика Ичкерия

В украиноязычных картах Apple Maps российская Чеченская Республика "исчезла", а вместо нее на востоке Северного Кавказа появилась "Чеченская Республика Ичкерия". Она признана террористической в законодательстве РФ.

При этом если с телефона на операционной системе iOS зайти на Apple Maps на русском языке, то карты там отображаются стандартные. Эта территория уже будет указана как Чеченская Республика.

Только при переключении в приложении на украинский язык этот регион, согласно обозначению на картах, показан как субъект РФ, однако с названием, полученным во время провозглашения "независимости" в 1991 году.

Инцидент и его причины представители компании Apple по состоянию на вечер 10 августа пока что никак не комментировали.

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Добавим, что "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана" внесен в официальный список организаций, признанных в соответствии с российским законодательством террористическими.

"Чеченская Республика Ичкерия" появилась в 1991 году после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР. В марте 1992-го там было принято конституцию независимого государства, но тогда это не признала ни одна страна-член ООН.

В итоге Россия ввела войска на территорию республики. Началась контртеррористическая операция (ее называют Второй чеченской войной), и в 2000 году Ичкерия была официально уничтожена.

При этом ликвидация подполья и командиров движения продолжалась до начала 2020-х годов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что британская компания-перевозчик CAME-RO использует карту Украины без Крыма. А издание "Радио Свободная Европа" (RFE) опубликовало карту, на которой украинский полуостров был отнесен к территории России.