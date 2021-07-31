Британская компания попала в скандал из-за карты Украины без Крыма. Фото

Компания-перевозчик CAME-RO, которая зарегистрирована в Британии, в брендировании своих фургонов использует карту Украины без Крыма. Отсутствие временно оккупированного Россией полуострова на изображении заметили на одном из автомобилей.

Как пишет "Европейская правда", фото прислал из Италии неравнодушный дальнобойщик Валер Бычковский, эмигрировавший из Беларуси. По его словам, авто было на номерах Румынии (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

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Примечательно, что такое же брендирование CAME-RO использует в фото на своих официальных страницах в социальных сетях. Например, на обложке компании в Facebook изображен такой же фургон и с такой же картой на нем.

Совсем недавно под фото появилось несколько комментариев, где пользователи сети упрекнули компанию за использование такой карты. А также подчеркнули, что Крым является украинским полуостровом.

С открытых источников известно, что CAME-RO организовывает перевозки в пределах Британии и на территории всей Европы. Еще она предоставляет услуги хранения.

На сайте компании указано, что она имеет два офиса – в британской столице Лондоне, а также Глазго на западе Шонландии. При этом склады расположены в городах Бирмингем и Вест Бромвич.

В реестре на правительственном сайте местом регистрации компании указан город Сметвик в Западном Мидлендсе, а руководителем – гражданин Румынии Чиприан Оанеа.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в скандал из-за карты Украины без Крыма и временно оккупированных районов Донбасса попала компания JBL Ukraine. Пользователи в ответ потребовали извинений.