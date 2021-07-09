В сербском СМИ показали карту России с украинским Крымом. Фото и детали

Издание "Радио Свободная Европа" (RFE) опубликовало карту, на которой отнесло временно оккупированный украинский Крым к территории России. Ошибка произошла в материале, выпущенном в пятницу, 9 июля.

Картой европейских стран издание проиллюстрировало свою статью "Соглашение Сербии с Евразийским союзом без аплодисментов в Брюсселе/Sporazum Srbije sa Evroazijskom unijom bez aplauza u Briselu". Она вышла на балканской версии "Радио Свобода" на сербском языке.

Новость рассказывает о соглашении о свободной торговле между Сербией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), которое вступает в силу 10 июля. На сайте RFE заглавное фото материала уже другое (с лидерами государств), однако первоначальный вариант сохранился в веб-архивах.

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Вечером 9 июля карта с ошибкой отсутствовала и в тексте статьи. Однако если пользоваться поиском по сайту, то указанную новость выдает с иллюстрацией, которую авторы разместили при публикации. Вероятно, потом карту удалили.

Отметим, что карта-инфографика является оригинальной и, видимо, была разработана сотрудниками "Радио Свобода". На ней желтым цветом обозначены страны, с которыми Сербия получит беспошлинный импорт и экспорт товаров: Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Кыргызстан. Территории соединены красными линиями-"маршрутами".

Границы между государствами нарисовали белым цветом. Украинский Крым также указан как желтая территория, и никаких границ между оккупированным полуостровом и РФ на карте не видно.

Как ранее писал OBOZREVATEL: