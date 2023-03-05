В аэропорту Санкт-Петербурга экстренно сел стратегический бомбардировщик Ту-22М: первые подробности

В гражданском аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге сел военный истребитель Ту-22М. Оккупанты заявляют о "захвате борта спецслужбами Украины".

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Об этом сообщают российские СМИ. Провелась аварийная посадка ракетоносца.

Как заявляют источники оккупантов, российский военный истребитель совершил попытку посадки в гражданском аэропорту.

Военный борт запросил посадку на запасной аэродром. Гражданские самолеты вынуждены были летать по кругу над Санкт-Петербургом, освобождая дорогу ракетоносцу.

Важно отметить, что на вооружении Западного военного округа Ту-22М не состоит. По всей видимости, самолет Военно-космических сил Минобороны в Петербурге "транзитом".

Причина экстренной посадки, как заявили в росСМИ, – плохие погодные условия.

Однако, судя по метеорологическим программам, погода в Санкт-Петербурге не отличается от стандартной. Зафиксирован небольшой снег.

"Севший в Пулково бомбардировщик Ту-22М3 захвачен спецслужбами Украины", — такое сообщение поступило в петербургский аэропорт после внеплановой посадки военного самолёта этим вечером.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге (РФ) 28 февраля временно прекращал работу аэропорт "Пулково", а гражданские самолеты не приближались к городу. По предварительным данным, это произошло из-за неизвестного летательного объекта в небе.

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