'Уже заканчиваются мужчины': на РосТВ неожиданно назвали войну 'кошмаром' и размечтались о ее окончании. Видео

Традиционный гость популярного в России пропагандистского телешоу "Место встречи" Борис Надеждин вновь удивил зрителей с промытыми мозгами оглушительным заявлением. По словам эксперта, развязанная Кремлем "спецоперация" в Украине привела к тому, что в части российских городов "вымерли почти все мужики", и весь этот кошмар надо поскорей заканчивать.

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Кадры его выступления опубликованы прокремлевскими СМИ. В ответ на неожиданный вывод аналитика другие пропагандисты заявили, что раз пора заканчивать войну, значит России следует победить (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы уже увидели победу на примере Бахмута, там уже победил Пригожин (глава ЧВК "Вагнер". – Ред). В городе, где жили около 70 тысяч человек, были детские сады, теперь он стерт с лица земли, все, кто мог убежать, убежали. Если победа России выглядит так – руины без людей, то я не знаю..." – печально рассуждает Надеждин.

Интересно, что формат передачи, нацеленный на поддержку вторжения в Украину и оправдание военных преступлений солдат РФ, не помешал аналитику до конца выразить свои безнадежные мысли. Даже ведущий Андрей Норкин, который известен своей нетерпимостью к смутьянам в студии, не мог возразить единственному более-менее вменяемому гостю.

Напомним, что это уже не впервые, когда гость студии Норкина Надеждин подает признаки здравого смысла в сплошном хаосе федеральных передач России. Ранее он уже перед всем честным народом сознался, что вся "спецоперация" в Украине – сокрушительный удар по всем идеалам "русского мира".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 30 мая Москву впервые массированно атаковали дроны. У российских пропагандистов это вызвало настоящую истерику, а после, обсуждая эти события в прямом эфире, они перессорились между собой.

В ходе этих словесных баталий в эфире канала "Россия-1" пропагандисты упомянули "запрет" русского языка, НАТО в Крыму и прочие известные тезисы российской пропаганды. В частности, Соловьев обвинял российских коммунистов в том, что они "отдали страну и вывели базы, это ваш Ельцин, ваш Горбачев", а потом и вовсе предложил "расстрелять всех предателей".

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