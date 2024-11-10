Упал на дома: российская ПВО сбила дрон прямо над частным сектором в Подмосковье. Видеофакт

Под Москвой в городе Раменское сбитый российской ПВО дрон упал прямо на частный сектор. В результате вспыхнул масштабный пожар, пострадала женщина.

Видео дня

Видео поражения БПЛА распространили российские Telegram-каналы. На опубликованных кадрах видно, как дрон беспилотник пролетает над домами, но в какой-то момент звучит выстрел и БПЛА в один миг вспыхивает.

Огненным болидом дрон пикировал на частные дома.

Судя по видео, которые разлетелись по сети, в частном секторе разгорелся масштабный пожар.

По данным СМИ, огонь охватил два дома в селе Становое в Раменском районе. Один из них разрушен, на втором горит крыша.

Также повреждено проезжавшее мимо авто.

Предварительно, пострадала одна женщина, которая получила сильные ожоги, ее госпитализировали.

Российские СМИ уже заявили о "крупнейшей с начала военной операции" атаке БПЛА.

В минобороны РФ утверждают, что "пресекли атаку киевского режима" "c применением БпЛА самолетного типа".

Над Московской областью якобы "перехвачены и уничтожены" 34 БПЛА.

Еще 14 якобы обезвредили на Брянщине, по семь – в Орловской и Калужской областях, шесть – над Курщиной и два над Тульщиной.

Всего в минобороны страны-агрессора похвастали уничтожением якобы "70 украинских БПЛА".

РосСМИ напоминают, что предыдущий массированный удар по Московской области произошел 10 сентября, когда в Подмосковье сбили 20 дронов.