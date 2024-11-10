В РФ заявили о самой масштабной атаке 'украинских БПЛА' за все время

В РФ пожаловались на самую масштабную атаку украинских БПЛА утром 10 ноября. По легенде кремлевских пропагандистов, десятки ударных дронов-камикадзе летели в сторону Москвы.

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Российское минобороны заявило, что над шестью регионами якобы было уничтожено 70 дронов. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Россияне заявили, что атака дронов на Москву утром 10 ноября стала крупнейшей с начала войны против Украины. Предыдущий массированный удар произошел 10 сентября – тогда в Подмосковье сбили 20 беспилотников, а всего над Россией – 144.

В министерстве обороны РФ заявили, что в период с 7:00 до 10:00 над шестью регионами якобы было уничтожено 70 украинских беспилотников. В террористическом ведомстве сообщили, что 34 БПЛА уничтожены над Московской областью, 14 – над Брянской, по 7 – над Орловской и Калужской, 6 – над Курской, 2 – над Тульской.

Стоит отметить, что из-за массированной атаки в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации сообщили, что 36 рейсов ушли на запасные аэродромы во время утреннего ограничения работы аэропортов Москвы.

Также пропагандисты выдали, что беспилотники якобы чуть не сбили самолёт, который летел над Москвой. По легедне росСМИ, это был Airbus A320, который выполнял рейс из города Бухара в Узбекистане в Шереметьево.

"Посадка должна была состояться в 9:37. В последний момент пилот заметил, что курс пресекают три дрона, и едва не столкнулся с одним из БПЛА. Самолёт сел в Шереметьево, после чего другие 8 бортов перенаправили на запасной аэродром", – заявили пропагандисты.

Напомним, в ночь на 10 ноября несколько регионов РФ были атакованы ударными дронами-камикадзе. Мощные взрывы прогремели в Брянской области на территории воинской части. Также под атакой БПЛА оказалась столица страны-террориста Москва.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины поразили очередную законную цель на территории РФ в ночь на 10 ноября. На этот раз прилетело по складам боеприпасов 1060 центра материально-технического обеспечения российской армии в Брянской области.