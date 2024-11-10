Силы обороны поразили военные склады в Брянской области: официальные детали 'бавовны'

Силы обороны Украины поразили очередную законную цель на территории РФ в ночь на 10 ноября. На этот раз прилетело по складам боеприпасов 1060 центра материально-технического обеспечения российской армии в Брянской области.

На месте бывшего 120 арсенала ГРУ, где раздались взрывы, вспыхнул пожар и началась детонация боеприпасов. Подробности раскрыли в Главном штабе Вооруженных сил Украины.

"Силы обороны Украины не прекращают уничтожать военную инфраструктуру российских захватчиков. Сегодня ночью подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение по складам с боеприпасами 1060-го центра материально-технического обеспечения (бывший 120-й ракетно-артиллерийского управления) в Брянской области, РФ", – говорится в сообщении.

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В Генштабе добавили: на месте прогремели по меньшей мере восемь взрывов, после которых на объекте вспыхнул пожар.

"Результаты объективного контроля свидетельствуют о наличии как минимум двух точек возгорания на территории воинской части и признаках вторичной детонации. К шести утра на объекте в Брянской области продолжался сильный пожар. Результаты поражения уточняются. Совместная удачная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям вооруженных сил РФ будет продолжаться", – заверили в ГШ ВСУ.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 10 ноября Россию массированно атаковали БпЛА.

Из-за атаки дронов в Москве закрывали аэропорты, а в Брянске разгорелся пожар.

В российском минобороны заявили о "сбитии" 70 БпЛА, из них над Московской областью якобы было уничтожено 34 дрона, а над Брянской - 14.