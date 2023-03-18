''Уничтожьте тиранию Вашингтона'': Медведев поддержал Трампа и призвал американцев свергнуть Байдена

Зампредседателя совета безопасности страны-агрессора России Дмитрий Медведев снова отличился циничной выходкой. Он поддержал экс-главу США Дональда Трампа и призвал американцев свергнуть президента Джо Байдена.

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Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале. Причиной поста стал предстоящий арест Трампа.

"Придурки в Европе захотели арестовать чужого, а 21 марта арестуют в Америке своего", – начал Медведев, имея в виду ордер, выданный Международным уголовным судом в Гааге на арест главы РФ Владимира Путина.

Медведев призвал американцев идти в бой против своего руководства.

"Верните себе страну, американцы! В бой! Уничтожьте тиранию Вашингтона! Отправьте на вонючую свалку истории коррумпированную клику безумных св*ноукрофилов – отца и сына Байденов! MAGA!" – выдал зампреда Совбеза.

В конце он отметил, что "пост размещен по просьбе кандидата в президенты США полковника Даниила Фёдоровича Трампа".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе его могут арестовать по делу о сокрытии денег, выплаченных женщинам, заявлявшим о сексуальных контактах с миллиардером. Он сослался на "утечку информации" из офиса окружного прокурора Манхеттена о якобы имеющихся планах на задержание Трампа.

Также OBOZREVATEL писал, что ранее Трамп заявил, что через 24 часа добился бы мира в Украине, отдав Путину оккупированные территории. Миллиардер заявил, что при предыдущих президентах Россия оккупировала части Грузии и Украины, а во времена президентства США Джо Байдена вообще получила "шведский стол". При нем же Россия ничего не оккупировала, потому что, мол, " Путин понимал, что никогда бы этого не сделал. И это даже без заключения соглашения".