Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе его могут арестовать по делу о сокрытии денег, выплаченных женщинам, заявлявшим о сексуальных контактах с миллиардером. Он сослался на "утечку информации" из офиса окружного прокурора Манхеттена о якобы имеющихся планах на задержание Трампа.

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Об этом экс-президент США написал в своих соцсетях, отмечает Associated Press. Трамп также повторил тезис, что в 2020 году у него якобы украли победу на президентских выборах и призвал своих сторонников выйти на протесты.

"В своем сообщении в социальной сети Трамп повторил свою ложь о том, что президентские выборы 2020 года, которые он проиграл демократу Джо Байдену, были украдены, и призвал своих последователей протестовать, вернуть нашу нацию" Эта формулировка вызвала в памяти послание тогдашнего президента, которое предшествовало беспорядкам в Капитолии США 6 января 2021 года, когда его сторонники взломали двери и окна этого здания и оставили избитых и окровавленных офицеров, пытавшихся остановить установление результатов выборов", – отмечает издание.

В АР констатируют, что публичных заявлений о возможном предъявлении новых обвинений экс-президенту, не было.

При этом не исключено, что правохранительные органы заинтересовались одним из эпизодов биографии Трампа.

Некоторое время назад бывший адвокат Трампа Майкл Коэн в ходе слушаний по делу о возможных нарушениях экс-президента в обращении с секретными документами прошлым летом дал показания перед Большим жюри на Манхеттене о том, как в 2016 году помогал организовать выплаты для двух женщин, чтобы заставить из молчать о сексуальных контактах с Трампом десятью годами ранее.

Экс-президент обвинения отрицал, а начавшееся по этому поводу расследование назвал "охотой на ведьм" со стороны прокурора-демократа, который якобы вознамерился помешать Трампу баллотироваться на пост президента на выборах 2024 года.

"Офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, по-видимому, изучает, были ли нарушены какие-либо законы штата в связи с выплатами или тем, как компания Трампа компенсировала Коэну его работу, чтобы скрыть обвинения женщин. Дэниелс и как минимум два бывших помощника Трампа — бывший политический советник Келлиэнн Конуэй и бывший пресс-секретарь Хоуп Хикс — входят в число свидетелей, встречавшихся с прокурорами в последние недели", – пишет издание.

Также в АР напомнили, что бывший адвокат Трампа рассказывал, что по поручению клиента он организовал выплаты на общую сумму 280 000 долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс и модели Playboy Карен Макдугал. По словам Коэна, выплаты должны были купить их молчание о Трампе, который тогда был в разгаре своей первой президентской кампании.

"Коэн и федеральные прокуроры заявили, что компания заплатила ему 420 000 долларов, чтобы возместить ему 130 000 долларов, выплаченных Дэниэлс, а также покрыть бонусы и другие предполагаемые расходы. Компания классифицировала эти платежи внутри компании как судебные расходы. Платеж в размере 150 000 долларов Макдугал был сделан тогдашним издателем таблоида супермаркета National Enquirer, который не позволил ее истории раскрыться", – пишет издание.

По итогам расследования в 2018-м Коэн был приговорен к 3 годам тюрьмы по обвинению в нарушениях финансирования избирательной кампании Трампа. Самому же миллиардеру тогда удалось выйти сухим из воды.

Напомним, ранее Трамп заявил, что через 24 часа добился бы мира в Украине, отдав Путину оккупированные территории. Миллиардер заявил, что при предыдущих президентах Россия оккупировала части Грузии и Украины, а во времена президентства США Джо Байдена вообще получила "шведский стол". При нем же Россия ничего не оккупировала, потому что, мол, " Путин понимал, что никогда бы этого не сделал. И это даже без заключения соглашения".