Умер 'крымнашист' и лидер 'Ночных волков' Саша Савич

В субботу, 24 апреля, в возрасте 43 лет скончался лидер сербского отделения российского прокремлевского мотоклуба "Ночные волки" Саша Савич – у него случился обширный инфаркт.

Об этом сообщил глава мотоклуба Александр Залдостанов (Хирург) на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Отмечается, что Савич был награжден российской медалью "За возвращение Крыма" – ею награждали после 2014 года тех, кто поспособствовал аннексии полуострова Россией.

"Вся твоя жизнь – это сражение за родную Сербию, за ненаглядную и любимую тобой Россию. И это твое отношение к Ночным волкам, к русскому миру делали наши судьбы неразлучны. Над нами было одно небо, одна и та же лазурь, а в ней витает общий дух братской любви, веры, духовной, а может даже и физической победы над супостатом", – написал Залдостанов.

Мужчина родился в Берлине, жил в городе Ниш на юге Сербии. Пошел добровольцем во время войны в Югославии.

В 2018 году Босния и Герцеговина запретила въезд на свою территорию Савичу и его другу Залдостанову.

Байкеры мотоклуба "Ночные волки" в 2014 году блокировали украинские воинские части и помогали организовывать митинги в поддержку аннексии Крыма.

Медаль "За возвращение Крыма" – ведомственная награда Министерства обороны Российской Федерации. Учреждена 21 марта 2014 года приказом № 160 "Об учреждении медали Минобороны РФ "За возвращение Крыма".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США умер американский историк, профессор Принстонского и Нью-Йоркского университетов Стивен Коэн, который был сторонником политики президента России Владимира Путина и аннексии Крыма.