Умер известный русский поэт Лев Рубинштейн: он осуждал войну против Украины

В Москве скончался известный русский поэт Лев Рубинштейн, выступавший против войны в Украине. Писателю было 76 лет.

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О смерти поэта сообщило российское издание Meduza, ссылаясь на сообщение дочери Рубинштейна. 8 января Рубинштейна сбил автомобиль в Москве.

В результате этого поэта госпитализировали в НИИ скорой помощи имени М.В. Склифосовского в тяжелом состоянии. После операции его погрузили в лечебный сон. 12 января в СМИ появлялась информация о смерти Рубинштейна, но тогда родственники и врачи опровергали эти сообщения. Однако уже через два дня, 14 января, дочь поэта сообщила, что он умер. На водителя, сбившего поэта, возбудили уголовное дело.

"Мой папа Лев Рубинштейн скончался сегодня", – написала она утром 14 января.

Лев Рубинштейн был одним из основателей московского концептуализма и лауреатом премии "НОС". Эту премию поэт получил в 2012 году за книгу "Знаки внимания".

Ранее в интервью изданию Meduza Рубинштейн заявлял, что осуждает вторжение РФ на территорию Украины, а все российские нарративы, которые, в частности, распространяют в так называемой "Z-поэзии" лживые на 100%.

"Мне кажется, что любая провластная линия сейчас лжива на 100%. Кто-то говорит: там есть своя правда. Ее нет. Все разговоры начинаются с того, что там кто-то защищает родину, – это сначала неправда. Как можно защищать родину в чужой стране? Какую? От кого? О том, что там "фашисты" и НАТО, я вообще молчу", – заявлял поэт.

Ранее сообщалось, что в России умер актер Юрий Соломин, также являвшийся художественным руководителем "Малого театра" с 1988 года. В ноябре 2023 года народный артист СССР попал в больницу с инсультом.

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