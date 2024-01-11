Умер народный артист СССР Юрий Соломин: как он врал об Украине и войне

В России умер актер Юрий Соломин, также являвшийся художественным руководителем "Малого театра" с 1988 года. В ноябре 2023-го народный артист СССР попал в больницу с инсультом.

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Актеру, который был фанатом путинского режима и разделял империалистические нарративы Кремля, было 88 лет. О его смерти сообщили пропагандистские СМИ.

Еще в 2014 году, после аннексии Крыма Россией, Соломин высказал свои украинофобские мнения. В частности, он цинично утверждал, что оккупированный полуостров принадлежит РФ "по историческим законам", а Харьков "является российским городом".

"Я не пойму, какие претензии? Мы же не предъявляем претензий, что Харьков когда-то был российским и даже считался столицей России, значит теперь он – наш. Просто там россиян больше. Но никто не говорит: "Отдайте нам Харьков", – выдавал в 2015 году путинист.

Кроме того, Соломин позволял себе нагло лгать об Украине, продвигая в массы стандартные пропагандистские нарративы.

Уже после полномасштабного вторжения, в марте 2023-го, актер врал: "Я очень переживаю, видя, какое уродство и безобразие творит украинское руководство... Я ужаснулся из того, что Киев бросает воевать беззащитных стариков, многие из которых сдаются в плен".

Также Соломин рассказывал байки о том, что в Украине "на улицах ловят 16-летних подростков и забирают их в армию", и всегда цинично добавлял, как "переживает" за судьбу нашей страны.

Как писал OBOZ.UA, в октябре 2023 года умер пропагандист Станислав Андреев (Дядя Слава), любивший издеваться над украинцами в "чат-рулетке" и TikTok-эфирах. Также он вел блог, где было более полумиллиона таких же пророссийских ненавистников Украины и заодно Запада.

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