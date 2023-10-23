Умер известный российский пропагандист, любивший издеваться над украинцами

В России умер пропагандист Станислав Андреев (Дядя Слава), который любил издеваться над украинцами в "чат-рулетке" и TikTok-эфирах. Также он вел блог, где имел более полумиллиона таких же пророссийских ненавистников Украины и заодно Запада.

56-летний россиянин скончался вечером 22 октября. Об этом сообщили в его официальном Telegram-канале.

Отмечается, что Андреев в последние годы боролся с онкологическим заболеванием, сталкиваясь с болями, которые "прожигали даже его душу с разумом", который якобы "оставался с ним до самого конца".

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Судя по деятельности блогера, будучи таким больным он до последнего жестоко высказывался об Украине, против которой Россия ведет кровопролитную войну. В частности, называл россиян и украинцев "одним народом", а украинскую историю и язык – "неразрывно связанными с РФ".

"Даже украинский язык еще настолько неглубокий, что говорить о его самостоятельности невозможно", – заявлял пропагандист Андреев.

Он также утверждал, что украинцы "легко везде переобуваются", особенно "в моменты, когда им страшно". По его мнению, жители Украины "уважают Россию, которую боятся" и якобы "всегда уживались" со страной-агрессором. При всей этой ненависти, россиянин цинично призывал своих земляков-агрессоров относиться к украинцам "снисходительно".

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле скончался российский пропагандист Эдуард Багиров. В своей стране он был писателем, сценаристом и автором околокремлевской повестки дня в Telegram-каналах.

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