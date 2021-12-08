Украинского журналиста вызвали на допрос в Москву: появились подробности

Специального корреспондента УНИАН в России Романа Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру центрального административного округа в Москве. Он должен явиться 24 декабря в 10:00 к помощнику прокурора.

Об этом сообщает Telegram-канал "RT на русском", в распоряжении которого оказалось соответствующее извещение. Причиной вызова стали видеоролики, которые Цимбалюк разместил на своем канале в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Речь идет о трех видео:

"Опять пробили дно: в эфире "Россия-1" призвали вешать украинцев на фонарях",

"Что в Киеве – ХОРОШО, в Москве – ПЛОХО: Цимбалюк на "Дожде" пояснил ЗНАЧЕНИЕ парада в Украине",

"Захарова ненавидит защитников Украины: ваши песни поперек горла!"

Видео дня

В этих записях якобы содержатся признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к членам социальных групп "россияне" и "представители власти в России".

Прокуратура округа рассматривает вопрос о возбуждении в отношении Цимбалюка дел об административном правонарушении по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" КоАП РФ.

Журналисту грозит штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк является единственным проукраинским журналистом, который остался работать в России.