Украинские партизаны провели спецоперацию в Волгограде и остановили переброску вражеской техники. Фото

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" совершили еще одну удачную диверсию на территории РФ. На этот раз они сожгли релейный шкаф в российском Волгограде.

Учитывая, что через станцию, где совершена диверсия, идут военные эшелоны в направлении Ростова и временно оккупированного украинского Крыма – с военной логистикой у захватчиков теперь возникли дополнительные проблемы. Подробности, а также фото и видео с места диверсии опубликованы в Telegram-канале "Атеш".

"Агент нашего движения осуществил диверсию, подпалив релейный шкаф на станции Максима Горького в Волгограде. На некоторое время он остановил переброску военной техники. Координаты: 48.681933,44.328312", – отметили в "Атеш".

Проблемы на упомянутой железнодорожной станции, подчеркнули в движении, аукнутся трудностями со снабжением оккупантов, воюющих в Украине.

"Этот объект очень важен для путинского режима с точки зрения логистики. Данная станция — важный узел, через который военные составы идут в Крым и Ростов. Теперь у оккупантов будут с этим проблемы. Это месть за Авдеевку! Дату проведения диверсии мы оглашать не будем, для безопасности агента", – отмечено в сообщении.

Там также призвали россиян, желающих прекращения войны и готовых ради этого действовать, обращаться к координатору движения по РФ: @RF_coordinator.

Напомним, ранее агенты "Атеш" разведали маршрут переброски пушек "Гиацинт-Б" в оккупированном Крыму, а также нефтебазу на полуострове и провели разведку аэродрома "Саки", откуда истребители РФ взлетают для атак на Украину. Полученные данные и координаты переданы Силам обороны, поэтому оккупантам стоит готовиться к новой "бавовне".

Кроме того, сообщалось, что агент движения устроил диверсию на железной дороге в Тамбовской области РФ. По ней оккупанты перебрасывали ракеты.