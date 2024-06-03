В России угрозами отреагировали на разрешение Нидерландов Украине бить по РФ с помощью F-16

В парламенте РФ отреагировали угрозами на заявление Нидерландово разрешении Украине применять истребители F-16 для ударов по России. Член Совета федерации Владимир Джабаров заявил о праве РФ сбивать эти самолеты, если они будут пытаться атаковать территорию страны-агрессора.

Соответствующее заявление Джабаров озвучил в комментарии пропагандистам "РИА Новости". По его словам, переданные ВСУ F-16 будут базироваться в Украине либо в соседних Румынии и Польше.

"Если они (F-16. – Ред.) нанесут удар по нашей территории, мы имеем полное право их сбивать", – пригрозил Джабаров.

Российский сенатор добавил, что у РФ якобы есть все возможности, чтобы защититься от американских истребителей.

"Наши истребители ничем не хуже, а то и посильнее", – похвастал он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Нидерланды официально разрешили Вооруженным силам Украины использовать F-16 для ударов по территории России. Министр обороны страны Кайса Оллонгрен заверила, что никаких ограничений на поставку нет.

– США на днях разрешили Украине ограниченно бить предоставленным оружием по РФ. ВСУ теперь могут перехватывать ракеты и авиацию еще над территорией РФ, бить по военным целям и вести контрбатарейный огонь по другую сторону границы. Запускать по России ракеты большой дальности, такие как ATACMS все еще запрещено.

– Украинская армия может поражать силы РФ, которые атакуют или намерены атаковать Харьковщину, подтвердили в администрации Байдена.

– Германия также разрешила атаковать цели в РФ переданным оружием. Речь идет о территории РФ рядом с Харьковской областью. В то же время Берлин до сих пор не предоставил Киеву дальнобойные ракеты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!