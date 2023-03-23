'Украина – это часть России': Медведев устроил новую 'имперскую' истерику и заговорил о 'вымышленных' границах

Неадекватный российский политик Дмитрий Медведев выдал очередную порцию бреда в привычном для себя стиле. В порыве имперской истерики он заявил, что Украина – это якобы "часть России", а границе между странами "вымышленные".

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Свои неадекватные умозаключения Медведев "аргументировал" геополитическими причинами. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Медведева, Россия и Украина якобы долгое время мирились с тем, что "живут в разных квартирах". Более того, зампред Совбеза РФ придумал, что стран якобы "вынуждены были считаться с этими выдуманными границами".

Не обошлось в очередном потоке желчи Медведева без упоминания "империалистических" фантазий.

"Это все была Российская империя. Кроме отдельных областей, которые к нам пришли в результате Второй мировой войны. Так еще эти территории были населены исконно русским населением и всегда были в составе России. Великой России, а не малой России", – выдал Медведев.

Накануне заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова пригрозил "ядерным апокалипсисом". По его словам, угроза ядерного конфликта не миновала, а лишь растет с каждым днем.

Ранее Медведев обозвал Международный уголовный суд в Гааге (Нидерланды) "г*венным и никому не нужным", потому что он выдал ордер на арест кремлевского диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Медведев пожаловался, что Россию, которая развязала полномасштабную войну против Украины, могут "порвать на части". Он констатировал, что это произойдет после того, как путинская армия потерпит поражение в так называемой спецоперации.