Медведев посетовал, что Россию 'порвут на части', если она не победит в войне

Заместитель главы совета безопасности РФ и бывший президент государства-террориста Дмитрий Медведев пожаловался, что Россию, которая развязала полномасштабную войну против Украины, могут "порвать на части". Он констатировал, что это произойдет после того, как путинская армия потерпит поражение в так называемой "спецоперации".

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Вдобавок он насыпал очередную порцию ядерных угроз всему цивилизованному миру. Своими размышлениями представитель страны-агрессора поделился в Telegram.

Медведев вошел в экстаз после заявления кремлевского диктатора Владимира Путина о выходе РФ из Договора о нераспространении ядерного оружия. Неадекватный политик выдал, что Россию к такому решению подтолкнули США с другими странами НАТО, которые в больном воображении Медведева "развязали войну против РФ".

Кроме того, он принялся в очередной раз оскорблять президента США Джо Байдена после его обращения к российскому народу. Медведев цинично заявил, что США якобы врут о том, что не собираются нападать на Россию. К тому же он пожаловался на призывы американского лидера к РФ о прекращении войны.

Примечательно, что Медведев признал, что если Россия прекратит войну, то ее "порвут на части". К тому же он выдал, что война продолжается якобы из-за того, что Украина получает помощь от стран Запада.

Напомним, заместитель главы совета безопасности РФ и бывший президент страны-агрессора Дмитрий Медведев разразился новыми угрозами Западу. Он обвинил США в "тупой антироссийской политике", злорадствуя решению Москвы приостановить участие в Договоре о нераспространении ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что во время своего выступления 21 февраля Путин заявил, что РФ приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Собственно, это была самая интересная часть его почти двухчасовой речи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина, которые тот озвучил, обращаясь к Федеральному собранию РФ. Украинский лидер отметил, что Россия общается как террорист и даже не скрывает этого;

– госсекретарь США Энтони Блинкен подвел итоги выступления диктатора Владимира Путина перед Федеральным собранием в Кремле. Особое внимание американский чиновник уделил решению российского диктатора о выходе РФ из договора о ядерном оружии, который предполагает ненаращивание боеголовок массового поражения.