Медведев выдал новую порцию пугалок: ядерный апокалипсис приближается с каждым днем. Видео

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова пригрозил "ядерным апокалипсисом". По его словам, угроза ядерного конфликта не миновала, а лишь растет с каждым днем.

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В этом Медведев традиционно обвинил не Россию, которая продолжает бряцать ядерным оружием, а Запад. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, отвечая на вопросы российских журналистов и пользователей соцсетей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Медведев выдал, что чем больше партнеры поставляют Украине оружие, необходимое для борьбы с российскими оккупантами, тем сильнее они приближают вероятный ядерный конфликт.

"У меня какое-то ощущение сложилось, что они до поры, до времени не верили и не видели степени решимости России, ее президента сделать то, что мы сделали. И они просчитались", – заявил Медведев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская топ-пропагандистка Маргарита Симоньян пригрозила, что Москва может ударить ядерным оружием по стране, которая арестует главу Кремля Владимира Путина.

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