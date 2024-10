Ухудшение погоды повлияло на продвижение украинских и российских войск на Курщине: в ISW оценили ситуацию. Карта

Плохая погода замедляет и усложняет продвижение российских и украинских механизированных подразделений на выступе ВСУ в Курской области РФ. Российские Z-блогеры, сначала хвалившиеся "успехами" своих войск, признали, что те в итоге застопорились.

Однако бои продолжаются вдоль всего этого участка фронта, и у каждой стороны есть некоторые продвижения. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 16 октября.

Украинский военнослужащий, действующий на Курщине, сообщил, что российские войска наступают небольшими пехотными группами на плавучих бронетранспортерах (МТ-ЛБ, "мотолыга"). Также он указал на проблемы со связью между подразделениями ВСУ, возможно, вызванными плохими погодными условиями, которые могут способствовать российским контратакам в этом районе.

По его словам, текущее соотношение численности украинских и российских военнослужащих в Курской области составляет один к пяти, но ВСУ продолжают наступать, несмотря на нехватку живой силы и проблемы координации.

Военный выразил скептицизм относительно того, что войска РФ начнут наступление на Суджу в ближайшие недели или месяцы, отметив, что плохая погода затрудняет усилия россиян по продвижению по грунтовым дорогам с использованием МТ-ЛБ.

Российские источники тоже признали, что дождливые и грязные условия осложняют боевые действия обеих сторон на Курщине, и что их армия все больше полагается на артиллерийский огонь.

Бывший российский инструктор подразделений "Шторм-Z" и провоенный блогер утверждал, что войска РФ сначала "успешно продвигались" на северо-западном фланге украинского выступа в Курской области, но затем застопорились и с тех пор не достигли никаких существенных успехов.

По данным ISW, российские войска недавно продвинулись к востоку от Любимовки и в западной части Зеленого Шляха (оба к юго-востоку от Коренево), а также в полях к северо-западу от Кругленького (к юго-востоку от Коренево).

Россияне наносили удары по ВСУ в здании в Ольговке и это, по мнению аналитиков, указывает на то, что украинские войска недавно восстановили некоторые позиции в этом населенном пункте.

Украинский военнослужащий, воюющий в Курской области, 16 октября сообщил, что обе стороны ныне ведут бои за Ольговку и Новоивановку, которые частично находятся под контролем ВСУ.

Сообщается также, что российские и украинские силы продолжали бои к юго-востоку от Коренево в районе Толстого Луга, Любимовки, Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Малой Лохни и Новоивановки; к востоку – возле Ольговки; к северо-востоку от Суджи в районе Русского Поречного, Нижней Паровой и Нечаева; к югу от города – возле Плехово; к юго-востоку – в районе Русской Конопельки и Фанасеевки.

Кроме этого, 15-16 октября подразделения ВС РФ и ВСУ продолжали ограниченные позиционные бои в Глушковском районе, но не добились подтвержденных успехов. Связанный с Кремлем блогер заявил, что бои продолжаются на северной окраине Нового Пути (к юго-западу от Глушково), но нет никаких подтверждений того, что российские войска захватили поселок. Другой известный пропагандист утверждал, что российские войска захватили контрольно-пропускной пункт "Константиновка" на государственной границе между Курской областью РФ и Сумской областью Украины.

Параллельно пропагандисты заявили, что армия РФ вынуждена была снять противотанковые заграждения "зубы дракона", которые привели к нанесению вреда гражданскому населению и даже гибели собственных военнослужащих. Это произошло после некоторой негативной реакции россиян в сети на плохую организацию защиты Курщины. Тот же Z-блогер, ранее тренировавший российских штурмовиков, отметил, что росСМИ начали признавать проблемное размещение блокпостов и "зубов дракона" вдоль ключевых автомагистралей и заверили, что с тех пор военные сняли эти заграждения, предположительно, с шоссе в районе Большого Солдатского (к северо-востоку от Суджи).

Как сообщал OBOZ.UA, 10-11 сентября войска РФ начали активные контратаки на Курщине и на днях отмечалось, что они находятся примерно в 7 км от окрестностей Суджи. Эксперты предположили, что россияне пытаются обойти украинские силы в районе к юго-востоку от этого города.

