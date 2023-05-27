Угнали авто с украинскими номерами: в 'ДНР' сбежали 7 мобилизованных зэков, часть уже поймали

В "ДНР" сбежали 7 мобилизованных российскими оккупантами зэков. Российские спецслужбы уже поймали часть из них.

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Об этом сообщают российские пропагандисты. По предварительной информации, сам побег, который власти страны-террориста не афишируют, произошел 24 мая.

"В районе Соледара из военной части сбежали с оружием семь бывших заключенных - военнослужащие одного из подразделений", – сказал собеседник агентства.

На данный момент пятеро из них уже задержали. Мужчины находились в кафе Брянки и были в состоянии алкогольного опьянения. Еще одного дезертира застрелили сами сбежавшие, так как он хотел сдаться. На данный момент ведутся поиски еще одного.

По данным Baza, заключенные, которых поймали, могли быть из числа тех, что сбежали из лагеря слаживания отряда "Шторм Z".

На данный момент еще разыскивают более десятка бойцов, которые могут быть вооружены. Местонахождение остальных сбежавших, а также их приметы пока неизвестны. В Ростовской области был введен план "перехват".

Стоит отметить, что в последнее время в оккупационных войсках наблюдается усиленное недовольство и отсутствие желания сражаться за амбиции безрассудного лидера. В оккупированном россиянами Лисичанске Луганской области из лагеря слаживания отряда "Шторм Z" сбежали 39 бывших зеков.

В ходе этого побега погиб надсмотрщик, являющийся военнослужащим "министерства госбезопасности ЛНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, из российской армии и подразделений так называемой ЧВК "Вагнер", в рядах которых воюют завербованные зэки, бегут оккупанты. Некоторые смогли "раствориться" на просторах пока еще контролируемой захватчиками части Украины, однако большинство уже вернулось домой. Их навыки "мирные" россияне уже прочувствовали на себе: в приграничных регионах РФ произошла серия вооруженных нападений.

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