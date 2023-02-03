Сбежавшие из Украины ''вагнеровцы'' устроили дома террор: по России прокатилась волна нападений

Из российской армии и подразделений так называемой ЧВК "Вагнер", в рядах которых воюют завербованные зэки, бегут оккупанты. Некоторые смогли "раствориться" на просторах пока еще контролируемой захватчиками части Украины, однако большинство уже вернулось домой. Их навыки "мирные" россияне уже прочувствовали на себе: в приграничных регионах РФ произошла серия вооруженных нападений.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

"Война быстро отрезвляет"

С начала полномасштабного вторжения России потери оккупационной армии, по данным Генштаба ВСУ, составили уже почти 130 тыс. человек. И если большинство российских матерей с гордостью и радостью провожает сыновей на войну, то сами "вояки", оказавшись на фронте, быстро понимают, во что ввязались.

"Патриотический угар, в котором находились эти россияне, спадает. Потому что ты уже не в диванных войсках, а в самых настоящих: тут кровь, грязь и можно остаться навсегда. Вероятность вернуться домой "грузом 200" чрезвычайно высока. Война быстро отрезвляет – это факт, и россиянам страшно: мотивация украинцев уничтожить нечисть просто огромная", – поделился с OBOZREVATEL офицер одного из украинских спецподразделений, который сейчас находится в районе Бахмута.

Оттуда, где идут наиболее кровопролитные бои, сбежать уже сложно, однако некоторым российским оккупантам это все же удалось. Подавляющее большинство беглецов – это зэки-"вагнеровцы".

"Среди них есть как мелкие воры-чистюли, так и матерые преступники, которым и раньше приходилось прятаться от правосудия. Потому жизнь в бегах для них не в новинку. Правда, теперь задача усложнилась. На оккупированной части, например, Донецкой области затеряться сложно. Любой чужак на виду, да и документы постоянно проверяют, а новые получить чрезвычайно трудно. Потому беглецы стараются вернуться в Россию – там у них вариантов на порядок больше", – рассказали OBOZREVATEL в разведке.

Охота на "диверсантов"

Сбежавшим из Украины оккупантам все же удается прорваться домой, но там тоже нужно выжить и не попасться. А без документов и денег выход один: "зарабатывать" любым способом.

Думать, что у бандитов и разбойников есть какие-то моральные принципы, – большая ошибка. Грабить и убивать что украинцев, что россиян – им без разницы, но в знакомой среде это делать "удобнее". А еще преступники – хорошие психологи и быстро находят способы обмануть людей.

Новая фишка – поиск "украинских диверсантов" в приграничных регионах России. И этим как раз промышляют прибывшие из "зоны СВО" беглецы.

Они заходят в квартиры и дома пожилых россиян и говорят, что ищут диверсантов и шпионов ВСУ, а затем по накатанной: хозяев связывают, обездвиживают и забирают все деньги и ценности.

Один из последних случаев произошел в селе Теребрено Белгородской области. В дом к 77-летнему россиянину вошел неизвестный в маске-"балаклаве". Он заявил, что здесь прячутся украинские диверсанты и ему срочно нужно осмотреть помещение. Когда пожилой мужчина провел "спецагента" внутрь, тот начал бить старика кастетом по голове, после чего забрал все сбережения и скрылся.

Подобные нападения произошли также в Кривоносово и Кантемировке Воронежской области РФ, расположенных невдалеке от границы с Украиной. Но там уже орудовали двое сбежавших с войны в Украине "zащитников". Они слаженно "работали" в паре и нападали на пожилых и более-менее зажиточных россиян. Преступников до сих пор не поймали.

Еще несколько вооруженных нападений произошли в Ростовской области: там уже орудует группа из трех человек. В этих случаях схема другая: машины россиян останавливают на дороге и просят о помощи, а затем уже грабят.

Случаи бегства россиян из зоны боевых действий в Украине, конечно, замалчиваются, вот только жители приграничных территорий уже живут в страхе. В то время как их пугают "наступлением ВСУ", опасность пришла от своих же соотечественников. Но после выхода на свободу десятков тысяч осужденных преступников, завербованных в ряды "вагнеровцев", этого следовало ожидать. А в том, что с каждым днем ситуация будет накаляться, сомневаться не приходится.