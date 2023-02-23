Уезжайте, готовятся теракты: пранкеры оригинально 'поздравили' москвичей с годовщиной 'спецоперации'

Жителям Москвы звонят пранкеры и пугают терактами и покушениями к годовщине так называемой "спецоперации". Людям советуют покинуть российскую столицу на "праздничные выходные".

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Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва". Как отмечается, 28-летняя москвичка Ольга получила звонок на Viber, мужчина представился сотрудником МВД РФ.

Он настоятельно рекомендовал женщине уехать из города, предупредив об угрозе терактов. Также, по его словам, "неизбежны покушения".

75-летней Людмиле также посоветовали уехать из Москвы, грозя терактами.

А 73-летнему Федору велели быть начеку и соблюдать осторожность в ближайшие дни, поскольку якобы "объявлена повышенная бдительность для предотвращения диверсий и атак".

Мужчина сообщил о звонке в полицию, но там решили, что пенсионер сам угрожает терактом и критикует власть. В результате ему пришлось писать объяснительную.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны предупредили, что в годовщину полномасштабного российского вторжения Москва может устроить новую массированную атаку на Украину и другие провокации.

В Воздушных силах также прогнозируют обострение, но говорят, что ВСУ готовы ко всем возможным сценариям.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля президент РФ Владимир Путин, общаясь возле Кремля с ветеранами боевых действий, цинично заявил, что за страной-агрессором – якобы "правда" и "будущее".