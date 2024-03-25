"Убрать потенциальных террористов с улиц российских городов": Кремль готовит новых смертников для войны в Украине

В Российской Федерации 1 апреля 2024 года начинается весенний призыв. Власть снова заявляет, что срочников не будут отправлять на войну в Украине, однако россияне этому не верят – и этому есть веские причины. Однако одним призывом дело не ограничится, путинский режим после так называемых выборов президента готовится уже и к новой волне мобилизации. И тут явно будут "сюрпризы".

Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

"Начинается отлов"

Власти РФ снова решили закрутить гайки. Учитывая, что добровольцев "исполнять долг" с каждым днем становится меньше, появились очередные новшества. Если раньше повестка считалась врученной только доставленная лично и под роспись, то теперь все не так.

Повестку будут отправлять на e-mail и заказным письмом. Также появилось понятие электронной повестки. И если призывник пропустит sms, уведомление госорганов или же просто не прочитает почту, или не дай бог повестка попадет в спам – и соответственно человек не явится в военкомат, то ему светит наказание.

Это штраф до 30 тыс. рублей (по курсу НБУ примерно 12,5 тыс. гривен), запрет выезда за границу, невозможность взять кредит и зарегистрировать недвижимость/автомобиль, а также фактическое аннулирование водительских прав.

Российское законодательство не имеет ограничений по отправке срочников на войну, но власти утверждают, что им это точно не грозит. Тем не менее уже фиксировались случаи гибели срочников в приграничных регионах РФ – в Брянской, Белгородской и Курской областях. А учитывая, что 25 декабря российский диктатор Владимир Путин подписал закон, разрешающий проходить срочную военную службу в пограничной службе ФСБ, теперь количество искалеченных и мертвых российских новобранцев вырастет на порядок.

Серьезнее для молодых россиян ситуация с насильственным подписанием контракта, так как именно с контрактниками вообще нет никаких ограничений, их хоть завтра перебросят на фронт. Одних вербуют обманом, но основную часть – запугивая, в некоторых случаях и пытая. Об этом много раз заявляли родители срочников, однако добиться справедливости так и не смогли.

Сейчас в различных чатах россияне призывного возраста и родственники обсуждают, что "начинается отлов" и какие есть способы избежать весеннего призыва. Главный вывод – успеть покинуть Россию до часа "икс" 1 апреля.

Все идет к новому витку мобилизации

Что касается мобилизации, то она в России идет беспрерывно с 2022 года. Однако есть все признаки того, что режим готовит новую волну – их, например, видит ГУР МО Украины и аналитики Института изучения войны (ISW). Они считают, что без новой волны публичной мобилизации после "выборов" Кремлю будет трудно обойтись.

По данным российских оппозиционных СМИ, режим собирается мобилизовать около 300 тысяч человек. В частности, в нескольких военкоматах и госструктурах в Москве "Вёрстке" подтвердили, что занимаются подготовкой броней от мобилизации, а источники в МО РФ рассказали о готовящихся сборах, по итогам которых как минимум часть военнослужащих запаса якобы могут мобилизовать или заставить подписать контракт для участия в войне.

"Это связано с тем, что темпы набора добровольцев значительно замедлились: по словам одного из сотрудников пункта найма контрактников, с осени они снизились в 20 раз", – пишет издание.

Отдельная тема – отправка на войну новоиспеченных граждан РФ родом из Центральной Азии. С прошлого года обладателей российских паспортов – выходцев из стран Азии – под предлогом несвоевременной постановки на воинский учет загоняли в ВС РФ. Облавы на мигрантов особенно усилились в декабре 2023 года, причем повестки иногда вручали прямо во время торжественной церемонии вступления в гражданство.

Подавляющее большинство новоиспеченных оккупантов-азиатов – это бывшие граждане Таджикистана, приехавшие в Россию за "хорошей жизнью". После теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", где исполнителями выступили таджики, в России задумались о запрете въезда для мигрантов из этой страны.

Однако только в 2023 году 174 тысячи таджиков получили российское гражданство. И сейчас в РФ говорят, что облавы на этот "контингент" могут возобновиться с новой силой – чтобы "убрать потенциальных террористов с улиц российских городов". Однако насколько это получится – сказать сложно. Именно мигранты из Центральной Азии являются самой дешевой рабочей силой в РФ.

Тем временем Z-паблики кишат заявлениями, что будто бы проблема трагедии в "Крокус Сити Холле" в том, что "каждый второй представитель таджикской диаспоры готов за деньги убивать русских". После таких заявлений новый виток российского фашизма точно не за горами.