Коваленко: теракт в "Крокус Сити Холл" стал символом деградации российских спецслужб. Как они этого "добились"

Вечером 22 марта 2024 года в деловом центре "Крокус Сити" был совершен самый масштабный террористический акт в истории современной России, в результате которого погибли более 130 человек, а ранения получили более 150. Группа вооруженных террористов ворвалась в концертный зал и расстреляла собравшихся там на концерт людей, попутно поджигая помещение. Казалось бы, как такое возможно в стране с высочайшей активностью спецслужб и в состоянии войны, в которой безопасность населения должны быть приоритетом? Но всему есть объяснение.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Предупреждение об угрозе

На сегодняшний день существует множество конспирологических теорий на тему кто на самом деле стоит за этим терактом, кому он выгоден и для чего на самом деле был совершен. Я же обращу внимание на то, что данный теракт является лакмусовой бумажкой, на которой отразилась деградация российских спецслужб.

Предыстория теракта в "Крокус Сити Холл" началась за две недели до бойни, 8 марта – когда Великобритания, США и ряд других стран выступили с предупреждением о том, что в России может быть совершен террористический акт и гражданам вышеуказанных стран следует избегать массовых сборищ. Таким образом за две недели западные спецслужбы предупредили российские о готовящейся бойне.

Две недели – много это или мало, чтобы сработать на предупреждение трагедии? Более чем достаточно, особенно в такой стране как Россия, где спецслужбами пронизано все, а Москва и Московская область – один из наиболее насыщенных средствами наблюдения городов и регионов в РФ. Агентурная сеть ФСБ – как агентов в штатском, так и работающих на службу гражданских – просто зашкаливает.

Но за две недели они не смогли выявить подготовку теракта, имея при этом прямое предупреждение от спецслужб других стран?

Как "привязали" украинский след

Для лучшего понимания происходящего следует обратить внимание на то, как реагировали российские пропагандисты, когда началась бойня.

Практически все в один голос заявляли, что за терактом стоит Украина. Никто не задавался вопросом, как такое возможно в столичном регионе или почему спецназ приехал час спустя после того, как началась стрельба, хотя отделение ОМОН находилось в пяти минутах от "Крокус Сити Холл" – нет. Все в один голос стали обвинять Украину в теракте, а особо ретивые обвиняли даже западные спецслужбы в организации бойни. Западные спецслужбы, которые за две недели предупреждали об угрозе?

И даже после того, как были ликвидированы и задержаны террористы, оказавшиеся гражданами Таджикистана, после установления факта, что приехали они к "Крокус Сити Холл" на автомобили с беллорусскими номерами и в сторону Беларуси пытались прорваться, российская пропаганда на всех уровнях все равно пыталась увязать бойню с украинским следом.

Ведущая российская пропагандистка Маргарита Симоньян даже после задержания таджиков и установления их принадлежности к ячейке ИГИЛ – ИГ Хорасан продолжала обвинять украинцев в совершении теракта.

Примечательно, что директор ФСБ Александр Бортников осенью 2023 года говорил, что группировка "наращивает потенциал, и со временем это позволит ей перейти к совершению терактов за пределами Афганистана". Ддеятельность ИГ – Хорасан с конца 2021 года сосредоточена была именно на российском направлении.

Дмитрий Медведев, Константин Малофеев, Маргарита Симоньян и прочие говорящие головы режима – это одно, но когда Путин поддержал тезис об "украинском следе", заявив, что террористы пытались выехать на территорию Украины – это вовсе поставило точку в сюрреалистичной концепции происходящего. Особенно когда посол РБ в России Дмитрий Крутой отметил в интервью, что подозреваемые пытались выехать в Беларусь и это подтверждалось тем, что их задержали в районе поселка Теплый в нескольких километрах от границы с РБ.

Сама же идея выезда террористов в Украину в условиях тотального контроля российскими силовиками приграничных областей, нахождения у границы трех групп войск, а также боевых действий – и вовсе выглядит бредово. Но ее продвигают в массы на уровне президента России!

Это – провал

Собственно, о чем все вышеизложенное говорит? О том, что пропаганда доминирует над здравым смыслом? Безусловно. Но это, как ни странно, влияет и на качество работы спецслужб. И тут для понимания стоит вернуться на 10 лет назад в 2014 год, и проследить информационный поток России в отношении Украины до 2022 года, до начала полномасштабного вторжения.

Дело в том, что с 2014 г. гибридное вторжение в Украину освещало множество российских пропагандистов, для которых слово "правда" чуждо и отвратно. Манипуляторы, генераторы фейков – Александр Коц, Семен Пегов, Дарья Асламова, Юрий Котенок, Александр Сладков, Дмитрий Стешин и многие другие – все они как один всячески дискредитировали Украину не только фейками про "8 лет бомбили Донбасс", но и историями о том, что украинская армия слаба, в ее составе воюют беззубые наркоманы и алкоголики, а все держится на наемниках из Польши, стран Балтии, США, Великобритании и т.д.

В какой-то момент российская пропаганда стала влиять и на отчеты российских спецслужб о боеспособности и боеготовности Вооруженных сил Украины. Все это привело к тому, что минобороны РФ критически недооценило потенциал ВСУ в 2022 году и катастрофически переоценило свои возможности, что превратилось из быстрой и победоносной спецоперации в самую кровавую и позорную для России войну, которой пока нет конца.

Аналогично и работа спецслужб. На самом высоком уровне владение информацией в России отличается кардинально от нижних исполнительных звеньев. Они не получают полной, правдивой информации, коммуникация между звеньями нарушена и не полноценна. При этом верховный главнокомандующий РФ с трибуны ФСБ накануне самого теракта делает и вовсе шизофреническое заявление, обвиняя западные спецслужбы, которые предупредили об опасности – в шантаже.

Что же это тогда за такие российские спецслужбы, которые неспособны реагировать на угрозы, о которых их даже предупреждают?

Тут, как бы ни было странным, вспоминается интервью Владимира Путина в 2020 году, в котором на вопрос "Американцы лучше нас работают на нашей же территории?", уклончиво ответил "Они работают глобально".

Российские спецслужбы за годы после этого интервью так и не научились работать глобально для предупреждения угроз своей стране, поскольку основная функция ФСБ и ей подобных – контроль собственного населения и репрессии, но никак не борьба с угрозами. В свою очередь, любая угроза, исходящая извне, строго политизируется и поддается пропагандистской обработке. Словно работа спецслужб – это работа СМИ, которую поддают цензуре.

В итоге мы и видим результат – полную деградацию работы массивной системы, пробить которую ИГ-Хорасан было бы невозможно, если бы та работала отлаженно, но это не так. Система работает со сбоями и хромает на все четыре лапы, что позволяет ей только бороться с собственным населением – с инакомыслием. Но более серьезная угроза, даже с предупреждением о ней, становится непреодолимым вызовом.