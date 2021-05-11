Убийство в школе в Казани: опубликован список жертв Ильназа Галявиева

В результате стрельбы в школе Казани (Россия) во вторник, 11 мая, погибли 10 человек, ранее сообщалось о девяти убитых. Среди них двое учителей и восемь учеников возрастом 14-15 лет.

Были опубликованы имена всех жертв расстрела. В Telegram-канале "LIFE SHOT" также сообщили, что травмы в результате инцидента получил 21 человек. Среди пострадавших – и дети, и взрослые, состояние многих из них тяжелое.

Полный список погибших в школе Казани:

Игнатьева Эльвира (26 лет) – учительница английского языка;

Айзатова Венера (55 лет) – учительница начальных классов;

Шайхутдинов А. (14 лет);

Гарифуллина А. (15 лет);

Гайнутдинов Д. (14 лет);

Волков А. (15 лет);

Галимзянова З. (15 лет);

Зарипов А. (14 лет);

Нагимуллина И. (14 лет);

Хайруллин А. (14 лет).

Названы также имена пострадавших в результате стрельбы и характер их травм:

Шигапов А., 9 лет – крайне тяжелое состояние (огнестрельное ранение брюшной полости, кровопотеря 3 литра);

Гумерова А., 15 лет – тяжелое состояние (переломы голени и таза);

Зиянгареев Т., 14 лет – тяжелое состояние (множественные огнестрельные ранения);

Ибрагимов К., 14 лет – тяжелое состояние (оскольчатые ранения, переломы после падение с высоты);

Киямова Л., 13 лет – тяжелое состояние (огнестрельные ранения груди, переломы);

Хасанов К., 14 лет – тяжелое состояние (перелом бедра при падении с высоты);

Сунгатуллин И., 14 лет – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение в спину);

Агзамова Р., 9 лет – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение голени);

Бикмуллин А., 15 лет – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение поясницы);

Хайруллин А., 9 лет – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение грудной клетки, плеча);

Ибрагимов А., 9 лет – состояние средней тяжести (рваная рана кисти, падение);

Ибрагимова М., 8 лет – состояние средней тяжести (рваная рана колена, падение);

Исраилов З., 10 лет – состояние средней тяжести (ушибленная рана голени, падение);

Орлова С., 13 лет – состояние средней тяжести (перелом голени, падение);

Шарафутдинова А., 8 лет – состояние средней тяжести (перелом лодыжки, падение);

Зуева Д., 13 лет – состояние тяжелое (перелом позвоночника, падение);

Сагдеев Р., 14 лет – состояние средней тяжести (ушиб головы, падение);

Гиматов К., 7 лет – состояние средней тяжести (рана щечной области, падение);

Мустафин М., 62 года – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение головы, живота, костей таза);

Галиуллина Д., 50 лет – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение плечевой кости);

Садыкова А., 19 лет – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение мягких тканей шеи и головы).

Напомним, в российской Казани утром 11 мая произошла стрельба в школе. В результате погибли 10 человек, сообщалось о 32 случаях ранений.

Прибывшим на место вневедомственным сотрудникам Росгвардии удалось задержать подозреваемого стрелка – им оказался бывший ученик этой школы, 19-летний студент Казанского университета ТИСБИ Ильназ Галявиев.

Выяснилось, что он готовился к преступлению заранее и даже создал канал в соцсетях, где обещал "убивать биомусор и потом застрелиться". Было также опубликовано видео допроса стрелка.

Официальное руководство Татарстанаобъявило 12 мая днем траура.

Как сообщал OBOZREVATEL, подозреваемый в массовом расстреле школьников в Казани Ильназ Галявиев был замечен камерами видеонаблюдения во время покупки оружия. 19-летний студент приобрел карабин в городе Йошкар-Ола, в 150 км от места совершенния преступления.