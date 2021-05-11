Убийство в школе в Казани: опубликован список жертв Ильназа Галявиева

София Закревская
София Закревская
Новости России
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Убийство в школе в Казани: опубликован список жертв Ильназа Галявиева

В результате стрельбы в школе Казани (Россия) во вторник, 11 мая, погибли 10 человек, ранее сообщалось о девяти убитых. Среди них двое учителей и восемь учеников возрастом 14-15 лет.

Были опубликованы имена всех жертв расстрела. В Telegram-канале "LIFE SHOT" также сообщили, что травмы в результате инцидента получил 21 человек. Среди пострадавших – и дети, и взрослые, состояние многих из них тяжелое.

Полный список погибших в школе Казани:

  • Игнатьева Эльвира (26 лет) – учительница английского языка;

  • Айзатова Венера (55 лет) – учительница начальных классов;

  • Шайхутдинов А. (14 лет);

  • Гарифуллина А. (15 лет);

  • Гайнутдинов Д. (14 лет);

  • Волков А. (15 лет);

  • Галимзянова З. (15 лет);

  • Зарипов А. (14 лет);

  • Нагимуллина И. (14 лет);

  • Хайруллин А. (14 лет).

Названы также имена пострадавших в результате стрельбы и характер их травм:

  • Шигапов А., 9 лет – крайне тяжелое состояние (огнестрельное ранение брюшной полости, кровопотеря 3 литра);

  • Гумерова А., 15 лет – тяжелое состояние (переломы голени и таза);

  • Зиянгареев Т., 14 лет – тяжелое состояние (множественные огнестрельные ранения);

  • Ибрагимов К., 14 лет – тяжелое состояние (оскольчатые ранения, переломы после падение с высоты);

  • Киямова Л., 13 лет – тяжелое состояние (огнестрельные ранения груди, переломы);

  • Хасанов К., 14 лет – тяжелое состояние (перелом бедра при падении с высоты);

  • Сунгатуллин И., 14 лет – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение в спину);

  • Агзамова Р., 9 лет – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение голени);

  • Бикмуллин А., 15 лет – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение поясницы);

  • Хайруллин А., 9 лет – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение грудной клетки, плеча);

  • Ибрагимов А., 9 лет – состояние средней тяжести (рваная рана кисти, падение);

  • Ибрагимова М., 8 лет – состояние средней тяжести (рваная рана колена, падение);

  • Исраилов З., 10 лет – состояние средней тяжести (ушибленная рана голени, падение);

  • Орлова С., 13 лет – состояние средней тяжести (перелом голени, падение);

  • Шарафутдинова А., 8 лет – состояние средней тяжести (перелом лодыжки, падение);

  • Зуева Д., 13 лет – состояние тяжелое (перелом позвоночника, падение);

  • Сагдеев Р., 14 лет – состояние средней тяжести (ушиб головы, падение);

  • Гиматов К., 7 лет – состояние средней тяжести (рана щечной области, падение);

  • Мустафин М., 62 года – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение головы, живота, костей таза);

  • Галиуллина Д., 50 лет – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение плечевой кости);

  • Садыкова А., 19 лет – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение мягких тканей шеи и головы).

Напомним, в российской Казани утром 11 мая произошла стрельба в школе. В результате погибли 10 человек, сообщалось о 32 случаях ранений.

Прибывшим на место вневедомственным сотрудникам Росгвардии удалось задержать подозреваемого стрелка – им оказался бывший ученик этой школы, 19-летний студент Казанского университета ТИСБИ Ильназ Галявиев.

Выяснилось, что он готовился к преступлению заранее и даже создал канал в соцсетях, где обещал "убивать биомусор и потом застрелиться". Было также опубликовано видео допроса стрелка.

Официальное руководство Татарстанаобъявило 12 мая днем траура.

Как сообщал OBOZREVATEL, подозреваемый в массовом расстреле школьников в Казани Ильназ Галявиев был замечен камерами видеонаблюдения во время покупки оружия. 19-летний студент приобрел карабин в городе Йошкар-Ола, в 150 км от места совершенния преступления.

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