Убийство в школе в Казани: опубликован список жертв Ильназа Галявиева
В результате стрельбы в школе Казани (Россия) во вторник, 11 мая, погибли 10 человек, ранее сообщалось о девяти убитых. Среди них двое учителей и восемь учеников возрастом 14-15 лет.
Были опубликованы имена всех жертв расстрела. В Telegram-канале "LIFE SHOT" также сообщили, что травмы в результате инцидента получил 21 человек. Среди пострадавших – и дети, и взрослые, состояние многих из них тяжелое.
Полный список погибших в школе Казани:
Игнатьева Эльвира (26 лет) – учительница английского языка;
Айзатова Венера (55 лет) – учительница начальных классов;
Шайхутдинов А. (14 лет);
Гарифуллина А. (15 лет);
Гайнутдинов Д. (14 лет);
Волков А. (15 лет);
Галимзянова З. (15 лет);
Зарипов А. (14 лет);
Нагимуллина И. (14 лет);
Хайруллин А. (14 лет).
Названы также имена пострадавших в результате стрельбы и характер их травм:
Шигапов А., 9 лет – крайне тяжелое состояние (огнестрельное ранение брюшной полости, кровопотеря 3 литра);
Гумерова А., 15 лет – тяжелое состояние (переломы голени и таза);
Зиянгареев Т., 14 лет – тяжелое состояние (множественные огнестрельные ранения);
Ибрагимов К., 14 лет – тяжелое состояние (оскольчатые ранения, переломы после падение с высоты);
Киямова Л., 13 лет – тяжелое состояние (огнестрельные ранения груди, переломы);
Хасанов К., 14 лет – тяжелое состояние (перелом бедра при падении с высоты);
Сунгатуллин И., 14 лет – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение в спину);
Агзамова Р., 9 лет – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение голени);
Бикмуллин А., 15 лет – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение поясницы);
Хайруллин А., 9 лет – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение грудной клетки, плеча);
Ибрагимов А., 9 лет – состояние средней тяжести (рваная рана кисти, падение);
Ибрагимова М., 8 лет – состояние средней тяжести (рваная рана колена, падение);
Исраилов З., 10 лет – состояние средней тяжести (ушибленная рана голени, падение);
Орлова С., 13 лет – состояние средней тяжести (перелом голени, падение);
Шарафутдинова А., 8 лет – состояние средней тяжести (перелом лодыжки, падение);
Зуева Д., 13 лет – состояние тяжелое (перелом позвоночника, падение);
Сагдеев Р., 14 лет – состояние средней тяжести (ушиб головы, падение);
Гиматов К., 7 лет – состояние средней тяжести (рана щечной области, падение);
Мустафин М., 62 года – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение головы, живота, костей таза);
Галиуллина Д., 50 лет – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение плечевой кости);
Садыкова А., 19 лет – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение мягких тканей шеи и головы).
Напомним, в российской Казани утром 11 мая произошла стрельба в школе. В результате погибли 10 человек, сообщалось о 32 случаях ранений.
Прибывшим на место вневедомственным сотрудникам Росгвардии удалось задержать подозреваемого стрелка – им оказался бывший ученик этой школы, 19-летний студент Казанского университета ТИСБИ Ильназ Галявиев.
Выяснилось, что он готовился к преступлению заранее и даже создал канал в соцсетях, где обещал "убивать биомусор и потом застрелиться". Было также опубликовано видео допроса стрелка.
Официальное руководство Татарстанаобъявило 12 мая днем траура.
Как сообщал OBOZREVATEL, подозреваемый в массовом расстреле школьников в Казани Ильназ Галявиев был замечен камерами видеонаблюдения во время покупки оружия. 19-летний студент приобрел карабин в городе Йошкар-Ола, в 150 км от места совершенния преступления.