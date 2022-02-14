У Жириновского диагностировали воспалительные процессы в головном мозге: политик подключен к ШВЛ – СМИ

Марина Погорилко
Новости России
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Состояние Жириновского оценивается как стабильно тяжелое
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Состояние больного коронавирусом лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильно тяжелое. У политика диагностировали серьезные воспалительные процессы в головном мозге.

Об этом сообщил российский Telegram-канал "112". Отмечается, что лидера ЛДПР подключили к аппарату высокопоточной искуственной вентиляции легких.Он находится под постоянным наблюдением медиков.

Напомним: еще 10 февраля сообщалось, что состояние Жириновского остается тяжелым с отрицательной динамикой. Ситуация осложняется наличием у него диабета. На тот момент у политика прогрессировала дыхательная недостаточность, сатурация была на уровне 90-91%. При этом, данным СМИ, лидер ЛДПР считал себя здоровым и противился лечению. Чтобы продолжать неинвазивную вентиляцию легких, ему давали успокоительное.

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Также сообщалось, что преемником Жириновского якобы может стать бывший президент России, а сейчас заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Жириновский был госпитализирован с коронавирусом в одну из больниц Москвы 9 февраля. СМИ сообщали, что у него диагностирована двухсторонняя пневмония – поражено 50-75% легких. Интересно, что ранее лидер ЛДПР сделал аж 8 прививок российской вакциной – сначала "Спутник V", потом "КовиВак".

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