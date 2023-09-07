'У вас есть полчаса': в Ростове мужчина с гранатой пригрозил взорвать пункт сбора помощи для участников 'СВО'. Видео

В Ростове-на-Дону мужчина в военной форме угрожал взорвать гранату. Своей целью он выбрал палатку, в которой собирали помощь для российских оккупантов.

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Также при нем были два больших ножа. Об этом пишет российский пропагандистский Telegram-канал (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мужчина в военной форме, вероятно, был в состоянии алкогольного опьянения. Держа в руках гранату, он подошел к палатке, в которой собирали "гуманитарную помощь" для российских оккупантов и стал нецензурно выражаться.

Он пригрозил, что через полчаса произойдет взрыв, однако спустя несколько минут мужчина покинул место происшествия.

По информации кремлевских пропагандистов, сбор помощи для российских военных преступников устроили "ветераны боевого братства".

Российские силовики также отреагировали на инцидент с гранатой. В пресс-службе главного управления МВД России по Ростовской области сообщили, что экипажи патрульно-постовой службы сразу же выдвинулись на место происшествия после получения сигнала. Полицейским удалось задержать мужчину. Силовики заявили, что выясняют обстоятельства и мотивы мужчины.

Напомним, в Уфе российский оккупант-дезертир сбежал от психиатра с гранатой, которой угрожал подорвать себя. Из-за него перекрывали участок Нагаевского шоссе, территория была оцеплена правоохранителями.

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