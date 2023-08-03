В российской Уфе перекрывали шоссе из-за дезертира с гранатой, который сбежал от психиатра. Фото и видео

В среду, 2 августа, в Уфе (Республика Башкортостан, РФ) российский оккупант-дезертир сбежал от психиатра с гранатой, которой угрожал подорвать себя. Из-за него перекрывали участок Нагаевского шоссе, территория была оцеплена правоохранителями.

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Об этом сообщили российские СМИ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). По их данным, мужчину зовут Ильдар Б., ему 39 лет. Он дезертировал с военной службы, за что против него возбудили уголовное дело за оставление воинской части.

2 августа его везли судебно-психиатрическую экспертизу, но во время поездки россиянину удалось сбежать возле одной из заправок. Он шел по проезжей части и угрожал взорвать гранату, требуя закрыть дело против него.

На место прибыл глава Башкирии Радий Хабиров, после разговора с которым доброволец-дезертир сдался и согласился передать гранату сотрудникам Росгвардии.

"К сожалению, такие случаи могут произойти. Впереди – следствие и суд. Я предложил ему помощь в рамках правового поля. На СВО тяжело, каждый может оступиться. Он самовольно оставил часть, нарушил закон. Но по-человечески его, конечно, жалко", – сказал Хабиров.

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