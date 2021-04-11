У Соловьева в студии обсуждали "демонстрационный ядерный взрыв" для запугивания Украины. Видео
Пропагандисты Кремля заявили о возможности России применить тактическое ядерное оружие, чтобы продемонстрировать Украине и США "решительность намерений Москвы".
Обсуждение велось в прямом эфире ток-шоу топ-пропагандиста Владимира Соловьева (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Так, "эксперты" в студии прямо заявили, что "сдавать Донбасс Россия не имеет права", поскольку следующим на очереди в освобождении оккупированных территорий будет Крым. Именно поэтому основная битва между сторонами конфликта якобы сосредоточится на востоке Украины.
Российские пропагандисты заявили, что сотрудничество Украины с НАТО неизбежно обострит ситуацию. При этом они пригрозили, что Россия для предупреждения может провести "демонстрационный ядерный взрыв где-нибуть на нейтральной территории".
"Любой конфликт с нашей стороны может быть пресечен даже угрозой применения тактического ядерного оружия. Это может быть и демонстрационный ядерный взрыв в пустынных водах мирового океана", – заявил российский так называемый эксперт в студии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 марта на канале "Россия 1" главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев с гостями студии тоже обсуждал возможность бомбардировки Россией украинских городов.
Российский пропагандистский телеведущий Евгений Попов заявил, что Кремль может "надавать по щам" Украине и без применения "калибров", в случае, если та "пойдет войной на Донбасс".