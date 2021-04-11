У Соловьева в студии обсуждали 'демонстрационный ядерный взрыв' для запугивания Украины. Видео

Пропагандисты Кремля заявили о возможности России применить тактическое ядерное оружие, чтобы продемонстрировать Украине и США "решительность намерений Москвы".

Обсуждение велось в прямом эфире ток-шоу топ-пропагандиста Владимира Соловьева (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, "эксперты" в студии прямо заявили, что "сдавать Донбасс Россия не имеет права", поскольку следующим на очереди в освобождении оккупированных территорий будет Крым. Именно поэтому основная битва между сторонами конфликта якобы сосредоточится на востоке Украины.

Российские пропагандисты заявили, что сотрудничество Украины с НАТО неизбежно обострит ситуацию. При этом они пригрозили, что Россия для предупреждения может провести "демонстрационный ядерный взрыв где-нибуть на нейтральной территории".

"Любой конфликт с нашей стороны может быть пресечен даже угрозой применения тактического ядерного оружия. Это может быть и демонстрационный ядерный взрыв в пустынных водах мирового океана", – заявил российский так называемый эксперт в студии.

Как сообщал OBOZREVATEL: