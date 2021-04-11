У Соловйова в студії обговорювали "демонстраційний ядерний вибух" для залякування України. Відео
Пропагандисти Кремля заявили про можливість Росії застосувати тактичну ядерну зброю, щоб продемонструвати Україні та США "рішучість намірів Москви".
Обговорення відбувалося в прямому ефірі ток-шоу топпропагандиста Володимира Соловйова (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Так, "експерти" в студії прямо заявили, що "здавати Донбас Росія не має права", оскільки наступним на черзі у звільненні окупованих територій буде Крим. Саме тому основна битва між сторонами конфлікту нібито зосередиться на сході України.
Російські пропагандисти заявили, що співпраця України з НАТО неминуче загострить ситуацію. Водночас вони пригрозили, що Росія для попередження може провести "демонстраційний ядерний вибух де-небудь на нейтральній території".
"Будь-який конфлікт із нашого боку може бути припинений навіть загрозою застосування тактичної ядерної зброї. Це може бути і демонстраційний ядерний вибух у безлюдних водах світового океану", – заявив російський так званий експерт у студії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 березня на каналі "Росія 1" головний пропагандист Кремля Володимир Соловйов із гостями студії обговорював можливість бомбардування Росією українських міст.
Російський пропагандистський телеведучий Євген Попов заявив, що Кремль може "надавать по щам" Україні й без застосування "калібрів", у разі, якщо та "піде війною на Донбас".