Российские пропагандисты в прямом эфире обсуждали бомбардировку украинских городов. Видео

Во вторник, 9 марта, на канале "Россия 1" главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев с гостями студии обсуждал возможность бомбардировки Россией украинских городов.

Об этом говорили в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым", которая транслировалась на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"На повестке дня сейчас ближе всего стоит Украина, потому что реально может начаться стрельба, начаться война. И тут нужно будет определиться, а мы собственно говоря украинские города бомбить готовы или это наш братский народ?...Мы готовы вести полномасштабную войну?" – такой вопрос задал Андрей Сидоров, декан факультета мировой политики МГУ.

Пропагандисты заявили, что сейчас Украина якобы атакует Крым и концентрирует свои войска на Донбассе. По их мнению, это может угрожать российским гражданам.

Соловьев ответил, что у России "нет других вариантов" и она должна защитить "своих граждан", если на них нападают "бандеровские полчища".

Напомним, российский пропагандист Дмитрий Киселев связал наличие волос на груди президента Украины Владимира Зеленского с его рейтингом.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская делегация в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе пожаловалась на прославление Адольфа Гитлера топ-пропагандистом Кремля Владимиром Соловьевым.