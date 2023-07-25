У Шойгу пожаловались на атаку на корабль 'Сергей Котов', у россиян истерика: требуют ударов по Киеву и Львову

В стране-агрессоре РФ заявили, якобы ночью 25 июля ВСУ пытались атаковать российский патрульный корабль "Сергей Котов". Он дежурил в Черном море, как на него "налетели" два морских быстроходных управляемых безэкипажных катера.

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По утверждению российского минобороны, оба катера были "уничтожены" и "пострадавших нет". Не все россияне поверили в последнее, но в обычном для себя стиле стали требовать ответных ударов по украинским городам.

"Сегодня ночью ВСУ попытались атаковать двумя морскими быстроходными безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота, который выполнял задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря на 370 км юго-западнее Севастополя", – процитировали пропагандисты информацию оборонного ведомства, возглавляемого Сергеем Шойгу.

Там заявили, что во время отражения атаки обе цели были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров. Так, обошлось якобы без пострадавших, и "Сергей Котов" продолжает выполнять поставленные задачи.

Россияне в комментариях порадовались этому, хотя и не все поверили в то, что "никто не пострадал". А еще подчеркнули, мол, не факт, что завтра подобная атака не будет успешной.

"Безопасность нашего флота важна", "Жаль, что такие ситуации продолжают возникать", "Если пишут, что жертв и разрушений нет – жди подвоха", "Да там корабль атакован полностью", "А где наши быстроходные безэкипажные катера?", "Сегодня безуспешно, завтра успешно", – писали они.

При этом, как обычно, граждане страны-террориста потребовали возмездия, а именно – ударов по украинской инфраструктуре.

"А писали, что уничтожили что-то там "безэкипажное" в Одессе... Наверное, не до конца попали", "Значит не туда бьем, нужно скорректировать удары по инфраструктуре", "Пора ответку на львовск и куев", "Да была попытка, надводными БПЛА поразить цель – корабль. Атака отбита. Ждите гостинцы. Есть так же непроверянная информация о пусках шторм на Крым. Уже есть сбития", "По Донецку пытаются, ждите ответки", – высказались жители РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, у российских оккупантов стало больше проблем из-за взрывов в Москве и Крыму 24 июля. После атаки БПЛА на столицу РФ россияне в который раз подвергли критике отечественную ПВО и в целом руководство. В то время как на полуострове захватчики решили еще больше отслеживать соцсети, считая, что так помешают "сливу" координат их целей в руки ВСУ.

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