Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что полномасштабной войны РФ с Украиной "можно и нужно избежать".

При этом отметил, мол, не уверен, имеет ли такие же стремления украинская сторона. Об этом он сказал в интервью пропагандистскому изданию РИА Новости.

"Если это зависит от нас и от ополченцев (террористические группировки "ДНР" и "ЛНР". – Ред.), насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать", – выразил убеждение российский министр.

Он добавил, что однако не может отвечать в этом вопросе за Украину и ее лидера Владимира Зеленского.

Лавров считает, будто бы "по внешним признакам" для украинского президента главное в позиции относительно войны на Донбассе – это "удержаться у власти".

"Он готов платить любую цену, учитывая потакание "неонацистам "и" ультрарадикалам", которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами", – высказался глава МИД РФ.

Отметим: советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что президент Владимир Зеленский стремится ускорить прекращение войны на Донбассе, предложив главе РФ Владимиру Путину проведение соответствующих переговоров.

В то же время журналист Юрий Бутусов заявил, что Россия готовится к новому витку напряженности у границ Украины. По его словам, об этом свидетельствует объявление РФ о развертывании 20-й мотострелковой дивизии в Камышине.

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