У Путина заявили, что войны России с Украиной "можно избежать"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что полномасштабной войны РФ с Украиной "можно и нужно избежать".
При этом отметил, мол, не уверен, имеет ли такие же стремления украинская сторона. Об этом он сказал в интервью пропагандистскому изданию РИА Новости.
"Если это зависит от нас и от ополченцев (террористические группировки "ДНР" и "ЛНР". – Ред.), насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать", – выразил убеждение российский министр.
Он добавил, что однако не может отвечать в этом вопросе за Украину и ее лидера Владимира Зеленского.
Лавров считает, будто бы "по внешним признакам" для украинского президента главное в позиции относительно войны на Донбассе – это "удержаться у власти".
"Он готов платить любую цену, учитывая потакание "неонацистам "и" ультрарадикалам", которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами", – высказался глава МИД РФ.
Отметим: советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что президент Владимир Зеленский стремится ускорить прекращение войны на Донбассе, предложив главе РФ Владимиру Путину проведение соответствующих переговоров.
В то же время журналист Юрий Бутусов заявил, что Россия готовится к новому витку напряженности у границ Украины. По его словам, об этом свидетельствует объявление РФ о развертывании 20-й мотострелковой дивизии в Камышине.
Как сообщал OBOZREVATEL:
за прошедшие сутки, 27 апреля, российско-оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив против ВСУ ракетный комплекс. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение.
Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" при подрыве военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военный из состава ООС получил травмы, несовместимые с жизнью, еще трое получили ранения.
Погибшим оказался 30-летний воин Роман Гуляк из Волочиска Хмельницкой области.