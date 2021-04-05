У Путина заявили, что скоро 'разорвут вообще все с Украиной'

В Кремле пообещали отреагировать на новые санкции Киева в соответствии собственным интересам и заявили, что так места для взаимности в отношениях России и Украины "скоро совсем не останется".

Такую позицию высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. К этому он добавил, якобы украинская сторона не выполняет взятые на себя обязательства по урегулированию обстановки на Донбассе, а передвижение российских войск на границе с Украиной "не представляет угрозы".

"Мы скоро, наверное, с Украиной уже дойдем до такого уровня взаимоотношений, что для взаимности больше не останется места – ни для первых шагов, ни для шагов на основе взаимности. Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо", – заявил представитель Кремля, подчеркнув, мол, такие новости можно воспринимать "только с глубоким сожалением".

На вопрос, скажется ли ситуация с санкциями проти представительства "Россотрудничества" в Киеве на деятельности Национального культурного центра Украины в Москве, он отметил, что "принцип взаимности никто не отменял".

"Но, безусловно, российская сторона будет реагировать таким образом и так, чтобы это лучше всего соответствовало нашим собственным интересам", – сказал спикер Путина.

Кроме этого, он заверил, якобы передвижение российской армии вдоль границ с Украиной не должно вызывать беспокойство других стран, поскольку "Россия не представляет угрозы для них". В то же время он подчеркнул, что РФ "всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности", пишет "Европейская правда" со ссылкой на росСМИ.

"Россия не является угрозой для одной страны мира, в том числе не представляет ее для Украины... Никто не ходил и не блуждает, российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях и в том виде, в которых считает нужным, для обеспечения надежной безопасности нашей страны", – высказался Песков.

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