У Путина выдали, что скопление войск у границ Украины 'не должно никого беспокоить'

В Кремле заявили, что перемещение войск Российской Федерации и наращивание сил вдоль границы с Украиной не должно беспокоить другие государства и не угрожает им.

Об этом в четверг, 1 апреля, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, таким образом Россия стремится обеспечить безопасность своих границ.

"Российская Федерация перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы", – цитирует Пескова "ТАСС".

В Кремле считают, что нужно "быть начеку" из-за якобы существующей повышенной активности вооруженных сил НАТО, других объединений, а также отдельных стран. При этом Песков в очередной раз попытался опровергнуть участие войск РФ в войне на Донбассе, назвав конфликт "гражданским".

На платформе Conflict Intelligence Team появилась карта, на которой можно отслеживать развертывание российских войск у границы с Украиной. На ней представлены видео с доказательствами скопления военной техники РФ, в основном в Крыму и Ростовской области.

Напомним, что 30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Россия нарастила количество войск у границ Украины, а также на территории временно оккупированного Крыма и отдельных районов в Донецкой и Луганской областях.

В сети 31 марта обнародовали кадры с российской военной техникой, которую везут к границе с Украиной, и авиацией. Также появились другие видео о перемещениях российской военной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что скопление российских войск на границе Украины не обязательно означает, что Москва планирует новую военную операцию.