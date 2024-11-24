У Путина пожаловались, что Россию атаковали ночью более 30 беспилотников

Ночью 24 ноября территорию страны-террориста России атаковали ударные дроны-камикадзе. Под атакой оказались Курская, Липецкая, Белгородская и Орловская области.

Видео дня

В минобороны РФ выдали, что силами противовоздушной обороны якобы было уничтожено 34 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом заявили в пресс-службе террористического ведомства.

В традиционной для себя манере оккупанты заявили о "попытке киевского режима совершить террористическую атаку". Также захватчики отчитались, что над четырьмя российскими регионами было уничтожено более трех десятков дронов-камикадзе.

"Над территорией Курской области уничтожено 27 БПЛА, четыре БПЛА перехвачены над территорией Липецкой области, два БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и один – над территорией Орловской области", – говорится в заявлении российских террористов.

Пропагандистские Telegram-каналы жаловались, что атака БПЛА началась с 21:00. В частности, жители Липецка заявили, что слышали "хлопки" в небе над городом. Также на мощные взрывы жаловались жители Курска.

Напомним, в Курской области 20 ноября раздались взрывы. Украина впервые применила крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Целью этого ракетного удара, вероятно, стал подземный командный пункт российских войск.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 ноября нанесли масштабный удар беспилотниками по военным и оборонно-промышленным объектам в Воронежской, Белгородской и Новгородской областях РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!