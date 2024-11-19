Россия подвергается массовой атаке дронов: в Белгородской и Воронежской областях фиксируют взрывы. Видео

Сразу в нескольких регионах России вечером во вторник, 19 ноября, пожаловались на атаку БПЛА. Взрывы гремели в частности в Белгородской и Воронежской области. Российские пропагандисты заявили про якобы 45 ударных беспилотников над страной-агрессором.

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В сети публиковали видео со взрывами и пожарами. РосСМИ пишут про якобы атаку на завод компании "ЭФКО" в городе Алексеевка в Белгородской области.

Несколько БПЛА якобы сбили над Алексеевским округом. Также сообщают о повреждении инфраструктурного объекта и линии электропередачи. Часть Алексеевки без света.

ЭФКО – российская компания, управляющая несколькими предприятиями масложировой промышленности. Является самым крупным российским производителем спецжиров и маргарина. Компания производит майонез, растительные масла, кетчупы, молочные и кисломолочные продукты.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что более пяти БПЛА атаковали промышленное предприятие в одном из районов региона. По его словам, там возник пожар, сотрудники эвакуированы.

Позже об ударе заявил глава Каменского района Воронежской области Анатолий Кателкин. Основное промышленное предприятие этого района – ПАО "Евдаковский масложировой комбинат".

Как сообщал OBOZ.UA, Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS для удара по территории РФ. С помощью этого вооружения Силы обороны атаковали склад БК в городе Карачев Брянской области.