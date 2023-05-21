Прошел один год и восемьдесят пять дней войны. Российские паблики полны победных реляций: "Бахмут пал", "ЧВК "Вагнер" окончательно взяли Бахмут", "Путин поздравил ЧВК "Вагнер и Вооруженные силы России с освобождением Артемовска" и т.д.

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Украинская сторона это опровергает. Зам. министра обороны Украины Анна Маляр говорит, что борьба за Бамут продолжается и бои ведутся в районе города, который называется "Самолет". К тому же украинские военные говорят о том, что они собираются окружить Бахмут с севера и юга.

Сегодняшние карты ISW говорят, что правы и те и другие. Пригожин прав, когда говорит, что он взял Бахмут. Это хорошо видно на картах. И спорить тут не о чем. И то, что бои идут в районе сквера "Дружба", где и стоял раньше на постаменте ныне взорванный МиГ-15 (в честь которого этот район города носил неформальное название "Самолет"), лишний раз подтверждает, что город перешел в руки противника, поскольку этот сквер и есть западная окраина города.

Но правы и украинские военные, когда говорят, что они постепенно окружают город. И это тоже хорошо видно по картам. Сейчас они уже практически сгладили выступы к северу и югу от Бахмута, и если все будет идти как идет, то скоро, действительно окружат Бахмут.

Это косвенно подтверждает и сам Пригожин, который после победной реляции, поспешил сообщить граду и миру, что 25 мая ЧВК "Вагнер" уйдет из Бахмута и ее место займут регулярные части армии России. То есть он понимает, что у тех, кто будет стоять в Бахмуте ближайшие несколько недель, есть серьезный риск оказаться в окружении. И он не хочет, чтобы это были его бойцы.

На остальных участках фронта ничего существенного за истекшие сутки не произошло. Чего нельзя сказать о всем остальном. Сегодня Зеленский прибыл в Хиросиму на саммит G7 и уже провел встречи практически со всеми лидерами "большой семерки", кроме Байдена, встреча с которым запланирована у него на завтра.

Все выглядит так, что вопрос о поставке в Украину истребителей F-16 решен окончательно, и даже уже Нидерланды расторгли какой-то контракт, чтобы высвободить 40 самолетов для Украины. Поставки ожидаются сразу после того, как первая партия украинских пилотов научится на них летать. В МО Украины заявили, что это случится осенью этого года.

Кроме Нидерландов, еще три страны: Бельгия, Дания и Норвегия в частном порядке дали понять, что готовы предоставить такие самолеты (об этом рассказал The New York Times (NYT) "высокопоставленный украинский чиновник").

По данным британского Международного института стратегических исследований (IISS), Бельгия, Дания и Нидерланды способны предоставить не менее 125 истребителей F-16 в полной боевой готовности. У Норвегии в прошлом году также появилось некоторое количество свободных F-16 (их число не сообщалось), которые она уже заменила на более современные F-35.

Сколько действительно эти страны поставят истребителей Украине – пока неизвестно. Но эксперты говорят, что даже ста самолетов будет достаточно, чтобы получить полное господство в воздухе и резко повысить качество своей ПВО. А это, по мнению украинских военных, гарантия победы в этой войне.

В Госдуму РФ сенатор Клишас внес закон о принудительной депортации граждан из районов, где объявлено военное положение. Характерно, что этот закон поддержал и глава комитета ГД по законодательству Павел Крашенинников. Кстати, этот Крашенинников – редкая тварь. Начинал как демократ и либерал. Лизал ж*пу Немцову и Чубайсу, за что стал депутатом ГД по списку Союза Правых Сил. В 2003 году перебежал в "ЕдРо". И теперь лижет жопу всей администрации президента.

Сегодня этот либеральный мыслитель поддерживает принудительные депортации граждан. Что ж, прекрасная эволюция приспособленца и конформиста. Значит правильно, что в отношении него введены все санкции: США, Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Канады, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии. Сиди, Паша, дома и соси чл*н у Путина. И у Клишаса заодно. Он теперь у тебя за главного, как я понимаю. А ты у него на побегушках.

Так что скоро потянутся в Сибирь составы товарных вагонов, забитых семьями бывших граждан Украины, которые нынче стали счастливыми обладателями российских паспортов. Видимо депортация была задумана для того, чтобы эти люди не умерли от счастья…

Мало этого, так Путин еще подсуетился и выпустил указик, что если до 1 июля некий бывший украинец не станет россиянином, то его-то как раз и надо депортировать в первую очередь. Как тут не вспомнить сталинские депортации из Западной Украины всех "антисоветски настроенных элементов"?

Вот какое освобождение несет российская армия Украине. Вот он весь до копейки их "Русский мир". Страдали в Украине русские люди под бандеровским игом, стон был слышен по всему миру. Не выдержало доброе сердце Владимира Владимировича и он пришел из освобождать.

И освободил. От всего: от родины, от своего дома, от всего имущества. Вот вам 24 часа на сборы, вот столыпин, а вот Сибирь родная… Сколько там на лесоповалах, да приисках украинских косточек уже разбросано… Добавятся еще новые. Свежие. "Русский мир" питается человечиной. Это каждый знает.

Тут давеча Кадыров, как сын депортированного чеченца (такого же казахстанца, как и я), очень жестко и верно отзывался о сталинских депортациях. Я, как сын депортированного немца, внутренне ему аплодировал.

И что Рамзан Ахматович? Как вам это все? Не жмет? Нормально? А что по этому поводу думают чеченские старики? Или теперь уже в Чечне их никто не слушает? Теперь всех аксакалов заменил ты один? А куда делись старые горские обычаи, о верности которым ты все время говоришь? Мда…

В этом есть какой-то символизм. Это очень много говорит о "Русском мире": ах вы им F-16 поставляете? Тогда мы их депортировать начнем! У их "Русского мира" на все есть только один ответ: мучить людей. Издеваться над людьми. Грабить их и убивать. Ничего другого этот мир не умеет. Он и себя-то только мучает, грабит и убивает. Чего же от него еще ждать?

Этому должен быть положен конец. И это будет сделано. Потому, что наше дело – правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!