В Кремле прокомментировали заявление вице-премьера Польши Ярослава Качиньского о возможности размещения на своей территории американского ядерного оружия. Там назвали такую политику "воинственной и антироссийской".

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ, выразив "глубокую обеспокоенность". О готовности Польши к такому шагу Качиньський сообщил накануне.

"В целом линия польского руководства в последнее время вызывает глубокую обеспокоенность – линия чрезвычайно воинственная, антироссийская", – сказал он.

При этом по словам Качиньского, размещение в Польше ядерного оружия было бы четким "сигналом" для Москвы о бесперспективности угроз Варшаве и возможного нападения.

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"Если бы американцы попросили нас хранить ядерное оружие США в Польше, мы были бы открыты для этого. Это значительно укрепило бы сдерживание Москвы", – сказал высокопоставленный польский политик.

Ранее президент Польши Анджей Дуда ответил на угрозы Кремля. Он предупредил Россию: если она нападет на Польшу, поляки найдут, где хоронить врагов.

"Мы должны быть готовы к тому, что кто-то может попытаться напасть на нас снова. Мы должны быть готовы защитить свою родину. И уверяю вас, что она достаточно обширна, чтобы нам было где закапывать нападавших", – сказал Дуда.

Как сообщал OBOZREVATEL,

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Польше в прямом эфире состоялся торжественный демонтаж памятника. На обелиске была надпись на польском и русском языках: "Вечная слава героям Советской армии, погибшим за свободу народов в 1945 году".

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