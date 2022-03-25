Дуда ответил на угрозы России: Польша достаточно большая страна, у нас есть где хоронить врагов

Президент Польши Анджей Дуда ответил на угрозы Кремля. Он предупредил Россию: если она нападет на Польшу, поляки найдут, где хоронить врагов.

Президент Польши подчеркнул: поляки мирная нация, но смогут себя защитить. Об этом Дуда заявил в ходе пресс-конференции 25 марта.

Когда у польского президента журналисты поинтересовались, что он думает об "угрозах со стороны России Польше", он ответил, что его страна в последние сто лет ни на кого не нападала.

"У нас есть такая поговорка, правда, нецензурная: "Не пугай, не пугай... (потому что сам "обделаешься" - Ред.)".Мы нация, которая хочет жить в мире. Мы нация, которая ни на кого не нападала, особенно за последнее столетие. Мы всегда хотели жить в мире, если кто-то нападал - нападали на нас", - сказал Дуда.

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Он подчеркнул: стремление жить в мире по-прежнему остается для Польши приоритетным.

"Мы вырвались из-за железного занавеса, обрели полный суверенитет, независимость, экономическую свободу, чтобы относительно комфортно жить, развиваться, богатеть, познавать мир и быть гражданами мира, и мы хотим, чтобы это продолжалось. Это наше стремление - как общества и нации. Мы неагрессивны и не хотим ни на кого нападать", - отметил президент Польши.

При этом он предостерег Россию, что его страна даст достойный ответ на агрессию.

"Мы должны быть готовы к тому, что кто-то может попытаться напасть на нас снова. Мы должны быть готовы защитить свою родину. И уверяю вас, что она достаточно обширна, чтобы нам было где закапывать нападавших", - сказал Дуда.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия может готовить нападение на Польшу. В частности, днем ранее над российским посольством в Варшаве заметили дым. Точно так же происходило и в Киеве накануне вторжения - тогда российские дипломаты жгли документацию перед тем, как покинуть территорию Украины.

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