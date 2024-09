У Путина делают ставку на увольнение Курщины 'в ближайшем будущем': как разворачиваются бои. Карта

Российская армия не сможет освободить Курскую область РФ в "ближайшем будущем" – до конца октября, как приказало ее командование. За последние сутки там не произошло никаких ощутимых изменений по продвижениям ни российских, ни украинских сил.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 25 сентября. По его данным, ВСУ продолжили наступательные операции в Глушковском районе, а россияне якобы отбили их атаки к югу и юго-западу от Глушково возле Нового Пути и Веселого.

"Украинские силы продолжили наступательные операции на краях украинского выступа в Курской области, но не добились подтвержденных продвижений", – пишут аналитики.

Российские источники утверждали, что бои продолжались в районе Краснооктябрьского (к юго-западу от поселка Коренево); возле Любимовки, Дарьино и Николаево-Дарьино (к юго-востоку от Коренево); в районе Ольговки (к востоку от Коренево) и возле Плехово (к юго-востоку от Суджи).

"Войска РФ продолжили контратаки вдоль украинского выступа в Курской области 25 сентября, но тоже не добились подтвержденных продвижений", – говорится в сводке ISW.

Там отметили, что накануне помощник российского диктатора Алексей Дюмин публично выразил сомнения в том, что ВС РФ "полностью освободят" всю Курскую область в "ближайшем будущем" в соответствии с планом российского генштаба.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что на сегодня в Курской области наряду с другими российскими подразделениями действуют части 6-й армии ВВС и ПВО РФ, включая ее 105-ю смешанную авиационную дивизию, 899-й штурмовой авиационный полк, 15-ю армейскую авиабригаду, 332-й и 440-й отдельные вертолетные полки. Также там зафиксировали элементы 2-й и 32-й дивизий ПВО. А пропагандисты признались, что в этом районе действуют и российские пограничники.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Игорь Левченко заявил, что распространенная западными СМИ информация о численности войск РФ на Курщине может отражать определенную реальность, но подтвердить точность этих данных сложно. Он подчеркнул, что украинские действия в Курской области также направлены на то, чтобы заставить российское командование перебрасывать войска с других фронтов, и это распыляет их ресурсы.

